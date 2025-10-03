São Paulo volta a vencer e encerra tabu contra o Fortaleza

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite da última quinta-feira (2), na Arena Castelão, valendo pela 26ª rodada da Série A. Além de voltar a ter um resultado positivo, o time paulista quebrou uma longa escrita diante dos cearenses.

O Fortaleza acumulava uma invencibilidade de 11 jogos no confronto, com seis vitórias e cinco empates. O São Paulo não vencia o rival desde o dia 14 de novembro de 2020, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Luciano, que marcou duas vezes naquele 3 a 2, voltou a balançar as redes contra o Leão nesta quinta-feira.

O resultado positivo encerrou também uma sequência incômoda pelos lados do Morumbis. A equipe de Hernán Crespo somava quatro derrotas consecutivas, incluindo as duas para a LDU-EQU na eliminação nas quartas da Copa Libertadores.

Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Pelo lado cearense, o Fortaleza tentava uma vitória para ficar mais próximo de deixar a zona de rebaixamento. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do confronto, o clube foi pouco eficaz nas finalizações e não chegou a balançar as redes.

Próximos jogos de Fortaleza e São Paulo

O Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (5), fora de casa, diante do Juventude. O embate terá início às 18h30 (de Brasília). A equipe do Pici segue em 19º lugar no Brasileirão, com 21 pontos.

O São Paulo, por sua vez, disputará um clássico contra o Palmeiras no domingo (5), em casa. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). O Tricolor Paulista é o sétimo colocado na Série A, com 38 pontos.