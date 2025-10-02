Atitude de Deyverson em Fortaleza x São Paulo viraliza: ‘Cinematográfico’

O Fortaleza perdeu para o São Paulo por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), no Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma atitude do atacante Deyverson, do Leão, viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu durante a segunda etapa do confronto. O cronômetro marcava 14 minutos, quando o jogador do Fortaleza tentou alcançar uma bola, que saia pela linha lateral, e com um carrinho acertou o preparador físico do São Paulo.

Logo após a jogada, Deyverson pediu desculpas pelo ocorrido ao profissional. Apesar disso, a situação viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores se mostraram surpresos com a atitude de Deyverson e repercutiram o caso; veja abaixo:

continua após a publicidade

Fortaleza x São Paulo

Texto por: Isabella Giannola

Com um São Paulo bastante improvisado, principalmente na zaga, uma certa desorganização foi percebida logo nos minutos iniciais. Do lado do Fortaleza, a tentativa nos primeiros momomentos girava em torno dos passes longos e das bolas paradas.

Com dez minutos, o Tricolor Paulista conseguiu sua primeira arrancada, de forma efetiva. Cédric acelerou, superou a marcação e acionou Gonzalo Tapia. O chileno finalizou para o fundo da rede e abriu o placar.

continua após a publicidade

Poucos minutos depois, a situação do time paulista se complicou. Após entrada forte no tornozelo de Deyverson, Rigoni foi expulso e o São Paulo ficou com um a menos. A torcida do Fortaleza, em resposta na Arena Castelão, aumentou o volume nas arquibancadas.

A expulsão mudou o ritmo da partida. Até então com o controle, o São Paulo viu o Fortaleza assumir a posse, acelerar as jogadas e pressionar o lado paulista, em busca de espaços.

Como resposta, o Tricolor Paulista adotou postura mais defensiva para preservar a vantagem. A estratégia funcionou, e as equipes foram para o intervalo com a liderança do time de Crespo. Inclusive, pouco antes do final do primeiro tempo, Cédric apareceu pelo lado direito e arriscou uma finalização, que não entrou.

A volta para o segundo tempo mostrou posturas distintas. O Fortaleza, com alterações no setor ofensivo, tentou pressionar mais e avançar linhas. O São Paulo, por sua vez, retrancou, com a entrada de Enzo Díaz e a “subida” de Wendell no sistema de Crespo.

O Leão do Pici estava focado. Breno Lopes, Deyverson e Pochettino levaram perigo. A defesa do São Paulo, mesmo improvisada, respondeu com velocidade e conseguiu travar as ações.

Algumas atitudes de Deyverson no jogo, inclusive, incomodaram a torcida presente na Arena Castelão. Pouco antes de ser substituído perto dos 27 minutos do segundo tempo, foi vaiado por alguns setores. Inclusive, os torcedores se mostravam bastante impacientes com o resultado até então.

Luciano entrou em campo. E não demorou muito para ampliar. Aos 39 minutos, Enzo Díaz recebeu um bom passe, limpou o espaço e deixou Luciano na cara do gol - e sem goleiro. Após 13 jogos sem marcar, o camisa 10 balançou as redes e ampliou a vantagem do São Paulo.

O Fortaleza tentou reagir. Sob vaias da torcida, não desistiu do jogo. Na reta final, quem salvou foi o goleiro Rafael. No fim, mesmo com a pressão dos últimos minutos, o São Paulo saiu com a vitória.