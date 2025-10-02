Crespo exalta Luciano e fim de jejum do São Paulo após vitória contra o Fortaleza

Hernán Crespo falou sobre o fim do jejum do São Paulo contra o Fortaleza, sobre a vitória e sobre a importância do gol de Luciano no resultado desta quinta-feira (2) na Arena Castelão.

A noite marcou um fim de vários tabus. O Tricolor não vencia do Leão do Pici desde 2020, foram 11 jogos sem resultados positivos. Além disso, enfrentou uma sequência de quatro partidas sem marcar e somente com derrotas.

- Muitas vezes, aconteceu de o resultado não acompanhar o rendimento do time. Se você ver os últimos jogos, não mereceram os placares das derrotas. Acho que o espírito do grupo prevaleceu outra vez, em um momento difícil. Mas o time sempre buscou a mesma linha, procurar a bola. Muitas vezes é criticado, mas é muita briga todo dia para conseguir resultados. Pode acontecer de não chegarem - disse.

- É mais difícil contra um rival com onze jogos sem vencer, e chegar aqui e conseguir uma vitória desse jeito, com todas as adversidades, mostra um grupo que está bem - completou.

Luciano, autor do segundo gol do placar de 2 a 0, vivia outra seca. O camisa 10 não balançava as redes há dois meses. Nos últimos 13 jogos, só participou diretamente de gol, em uma assistência contra o Fluminense.

Inclusive, chegou a ser vaiado pela torcida há pouco mais de uma semana, na eliminação da equipe contra a LDU pela Libertadores. Na coletiva, Crespo também falou sobre o jogador.

- É o momento de falar menos de Luciano. Está se falando muito. Quando cheguei, falava-se muito e falava-se bem. Neste período, não se fala muito bem. É o momento de ficar tranquilo - destacou.

Gonzalo Tapia quem abriu o placar. Luciano marcou o segundo, após começar o jogo no banco de reservas. O jogador se emocionou na comemoração.

Luciano marcou o segundo gol do São Paulo em vitória (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão.

O Tricolor Paulista não vencia o Leão do Pici desde 2020 e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória. Gonzalo Tapia e Luciano marcaram, enquanto Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo e será desfalque contra o Palmeiras, no próximo jogo da equipe de Crespo.

O São Paulo volta a campo no domingo (5), em casa, contra o Palmeiras. O Fortaleza joga no mesmo dia, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.