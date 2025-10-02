O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão.

O Tricolor Paulista não vencia o Leão do Pici desde 2020 e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória. Gonzalo Tapia e Luciano marcaram, enquanto Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo e será desfalque contra o Palmeiras, no próximo jogo da equipe de Crespo.

O São Paulo volta a campo no domingo (5), em casa, contra o Palmeiras. O Fortaleza joga no mesmo dia, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.

Como foi o jogo

Com um São Paulo bastante improvisado, principalmente na zaga, uma certa desorganização foi percebida logo nos minutos iniciais. Do lado do Fortaleza, a tentativa nos primeiros momomentos girava em torno dos passes longos e das bolas paradas.

Com dez minutos, o Tricolor Paulista conseguiu sua primeira arrancada, de forma efetiva. Cédric acelerou, superou a marcação e acionou Gonzalo Tapia. O chileno finalizou para o fundo da rede e abriu o placar.

Tapia abriu o placar para o São Paulo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Poucos minutos depois, a situação do time paulista se complicou. Após entrada forte no tornozelo de Deyverson, Rigoni foi expulso e o São Paulo ficou com um a menos. A torcida do Fortaleza, em resposta na Arena Castelão, aumentou o volume nas arquibancadas.

Rigoni levou um vermelho com apenas 20 minutos de jogo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A expulsão mudou o ritmo da partida. Até então com o controle, o São Paulo viu o Fortaleza assumir a posse, acelerar as jogadas e pressionar o lado paulista, em busca de espaços.

Como resposta, o Tricolor Paulista adotou postura mais defensiva para preservar a vantagem. A estratégia funcionou, e as equipes foram para o intervalo com a liderança do time de Crespo. Inclusive, pouco antes do final do primeiro tempo, Cédric apareceu pelo lado direito e arriscou uma finalização, que não entrou.

A volta para o segundo tempo mostrou posturas distintas. O Fortaleza, com alterações no setor ofensivo, tentou pressionar mais e avançar linhas. O São Paulo, por sua vez, retrancou, com a entrada de Enzo Díaz e a “subida” de Wendell no sistema de Crespo.

O Leão do Pici estava focado. Breno Lopes, Deyverson e Pochettino levaram perigo. A defesa do São Paulo, mesmo improvisada, respondeu com velocidade e conseguiu travar as ações.

Algumas atitudes de Deyverson no jogo, inclusive, incomodaram a torcida presente na Arena Castelão. Pouco antes de ser substituído perto dos 27 minutos do segundo tempo, foi vaiado por alguns setores. Inclusive, os torcedores se mostravam bastante impacientes com o resultado até então.

Luciano entrou em campo. E não demorou muito para ampliar. Aos 39 minutos, Enzo Díaz recebeu um bom passe, limpou o espaço e deixou Luciano na cara do gol - e sem goleiro. Após 13 jogos sem marcar, o camisa 10 balançou as redes e ampliou a vantagem do São Paulo.

O Fortaleza tentou reagir. Sob vaias da torcida, não desistiu do jogo. Na reta final, quem salvou foi o goleiro Rafael. No fim, mesmo com a pressão dos últimos minutos, o São Paulo saiu com a vitória.

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 2 SÃO PAULO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🟨 Cartões amarelos: Gastón Ávila, Lucas Sasha, Lucas Gazal (Fortaleza)

🔴 Cartão vermelho: Rigoni (São Paulo)

🥅Gol: Tapia (0-1); Luciano (0-2)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽Público total: 35.544

💵Renda bruta: R$ 506.094,00

⚽ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Yeison Guzmán) e Lucas Crispim (Bareiro); Yago Pikachu (Pochettino), Deyverson (Marinho) e Herrera (Breno Lopes). Técnico: Martín Palermo.

SÃO PAULO: Rafael; Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino; Cedric (Maílton), Pablo Maia, Bobadilla, Wendell (Alisson) e Rodriguinho (Enzo Díaz); Tapia (Luciano) e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.



