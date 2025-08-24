O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Atlético-MG neste sábado. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis.

Com Rafael no gol, a escalação do argentino mantém o sistema com três zagueiros, com Ferraresi, Alan Franco e Sabino. Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz fecham o meio-campo. No ataque, André Silva e Ferreirinha são as escolhas.

Quanto a Lucas Moura, o jogador sequer foi relacionado para o jogo. Não por conta de lesão, mas porque irá cumprir um cronograma especial de recuperação no joelho, de olho nas decisões da Copa Libertadores.

No banco, o São Paulo ainda não conta com Rafael Tolói e Maílton. Tolói já está inscrito no BID, mas passará por um processo de recondicionamento físico antes da sua estreia. Do outro lado, Maílton ainda aguarda o anúncio oficial e suas devidas regularizações.

O São Paulo atravessa uma sequência positiva de sete partidas sem derrotas e aparece na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos. Um novo triunfo pode colocar a equipe no grupo dos seis primeiros colocados.

O Atlético-MG não vence há duas rodadas no torneio nacional, porém chega motivado pela vaga conquistada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time mineiro ocupa o 11º lugar, com 24 pontos, e busca ganhar posições na classificação.

No primeiro turno, as equipes se enfretaram no Mineirão e empataram sem gols.

Lucas Moura é desfalque contra o Galo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG

