São Paulo

Escalação do São Paulo: Sem Lucas Moura, Crespo define time contra o Atlético-MG

Tricolor seguirá com o sistema de três zagueiros na escalação

Hernán Crespo, técnico do São Paulo
imagem cameraSão Paulo está invicto a sete jogos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/08/2025
19:24
  • Mais Notícias

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Atlético-MG neste sábado. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis.

Com Rafael no gol, a escalação do argentino mantém o sistema com três zagueiros, com Ferraresi, Alan Franco e Sabino. Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz fecham o meio-campo. No ataque, André Silva e Ferreirinha são as escolhas.

Quanto a Lucas Moura, o jogador sequer foi relacionado para o jogo. Não por conta de lesão, mas porque irá cumprir um cronograma especial de recuperação no joelho, de olho nas decisões da Copa Libertadores.

No banco, o São Paulo ainda não conta com Rafael Tolói e Maílton. Tolói já está inscrito no BID, mas passará por um processo de recondicionamento físico antes da sua estreia. Do outro lado, Maílton ainda aguarda o anúncio oficial e suas devidas regularizações.

O São Paulo atravessa uma sequência positiva de sete partidas sem derrotas e aparece na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos. Um novo triunfo pode colocar a equipe no grupo dos seis primeiros colocados.

➡️São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

O Atlético-MG não vence há duas rodadas no torneio nacional, porém chega motivado pela vaga conquistada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time mineiro ocupa o 11º lugar, com 24 pontos, e busca ganhar posições na classificação.

No primeiro turno, as equipes se enfretaram no Mineirão e empataram sem gols.

Lucas Moura comemora classificação na Libertadores
Lucas Moura é desfalque contra o Galo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG

O São Paulo chega escalado para enfrentar o Atlético-MG com Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; André Silva e Ferreirinha.

