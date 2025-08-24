São Paulo remaneja planos com Lucas Moura e cria programação de recondicionamento

O São Paulo tomou uma decisão quanto ao uso de Lucas Moura nos próximos jogos. Neste sábado (24), Lucas não foi relacionado para enfrentar o Atlético-MG. Recentemente, o veterano se recuperou de uma lesão no joelho que o tirou de campo por quase três meses.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a situação do veterano sempre foi tratada com cautela. Inclusive, seu retorno após sua recuperação dependia se ele se sentiria seguro ou não. Como estava bem e com apoio médico, decidiu retornar, mas de forma gradual.

No mais, ainda existe um cuidado. O São Paulo está de olho nas quartas de final da Copa Libertadores. O time fará dois jogos em setembro contra LDU. O primeiro em Quito, no Equador. A decisão em casa. Querendo ter Lucas Moura em campo, o Tricolor deu um passo para trás e criou um cronograma de recondicionamento físico, focado justamente neste problema no joelho.

continua após a publicidade

Além do jogo deste final de semana, a intenção é que Lucas Moura siga neste ritmo durante a semana e a Data Fifa. A intenção é ter o jogador totalmente bem para enfrentar o Botafogo e a decisão pela Libertadores.

Lucas Moura faz acompanhamento médico com um médico especialista em joelho também, desde a lesãao sofrida em maio.

Lucas se recuperou de duas lesões seguidas (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja quais jogos Lucas Moura pode desfalcar

Além do jogo contra o Atlético-MG, Lucas Moura também deve desfalcar o jogo contra o Cruzeiro, que acontece no dia 30, no Mineirão.

Após a Data Fifa, o São Paulo enfrenta o Botafogo no dia 13 de setembro. O jogo será em casa, ou seja, sem problemas com o sintético. A intenção é ter Lucas de volta. Vale destacar que não existe uma nova lesão confirmada, mas um cuidado maior com a sua condição física.

continua após a publicidade

Datas dos jogos do São Paulo nas quartas

O jogo de ida acontece no dia 18, às 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, que fica em Equador. A decisão acontece no estádio do Morumbis, no dia 25, também às 19h (de Brasília). Quem avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras.