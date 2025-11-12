São Paulo emite nota de repúdio após acusação de racismo em jogo do Sub-20
Tricolor denunciou injúria racial durante jogo da base
O São Paulo divulgou uma nota repudiando um possível caso de racismo sofrido pelo atleta Djhordney, do Tricolor Paulista, por um jogador do Fortaleza. A partida foi realizada no Estádio Presidente Vargas, no Ceará, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.
O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo e interrompeu o jogo por cerca de cinco minutos. Segundo relatos da transmissão do SporTV, jogadores do São Paulo afirmaram que um atleta do Fortaleza teria chamado Djhordney de "macaco".
— O São Paulo Futebol Clube repudia, veementemente, o ato de racismo ocorrido contra o jogador Djhordney durante a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil Sub-20 — disse o clube em nota.
O árbitro da partida, Paulo Vitor de Lima Pereira, chegou a aplicar o protocolo antirracista, mas o jogo foi retomado minutos depois. Nenhum jogador foi punido com cartões.
Na saída de campo, o zagueiro Andrade, do São Paulo, afirmou que companheiros de time ouviram o episódio racista.
— Não podemos mais admitir isso. Tem que sair daqui para a delegacia. A gente tem que ver o mais rápido possível. Não ouvi, mas meus amigos ouviram — relatou ao Sportv.
Veja abaixo a nota completa do São Paulo
O São Paulo Futebol Clube repudia, veementemente, o ato de racismo ocorrido contra o jogador Djhordney durante a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil Sub-20.
Não há espaço para o racismo no futebol nem em qualquer outro lugar da sociedade. O clube oferecerá todo o suporte necessário ao atleta e tomará as medidas cabíveis diante desse repugnante episódio de discriminação.
