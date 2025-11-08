São Paulo perde para o Bragantino no Brasileirão e vê Libertadores ficar mais distante
Tricolor não vence há duas rodadas, enquanto Massa Bruta acumula duas vitórias seguidas no Nacional
Sob chuva e muito vento na Vila Belmiro na noite deste sábado (8), os 10 mil presentes viram o RB Bragantino vencer o São Paulo por 1 a 0, com gol de Jhon Jhon, de pênalti. Com o resultado, o Massa Bruta emendou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e vai se distanciando da parte de baixo da tabela de classificação. Por outro, o Tricolor, que ainda sonha com uma vaga na Pré-Libertadores, vê o desejo cada vez mais distante.
O Massa Bruta tem, agora, 42 pontos e vai dormir na 11° posição. O São Paulo é o oitavo com 45, e pode ver a distância para o sétimo colocado, Fluminense, aumentar para oito pontos ao final desta 33ª rodada.
Como foi o jogo?
Com várias baixas importantes na equipe, o técnico Hernán Crespo precisou se reiventar para escalar uma equipe forte e competitiva para o duelo. Apesar de mandar a campo três zagueiros, também escalou três jogodores ofensivos para tentar surpreender o Massa Bruta.
A primeira chance do jogo, aos 10 minutos, no entanto, saiu dos pés do Bragantino. Sant'Anna arrancou para o meio e finalizou de fora da área. A bola passou perto da trave esquerda e assustou o goleiro Rafael. Aos 15, Ferreirinha cobrou escanteio e obrigou Cleiton a se esticar todo para evitar o gol olímpico. No lance seguinte, Luciano arriscou e mandou para fora. Assim, o São Paulo ia, aos poucos, se encaixando na partida.
O jogo até então era faltoso e truncado e as equipes não era eficientes para desenvolver jogadas de efeito, até que aos 21, Lucas Moura recebeu com liberdade na entrada da área, dominou a bateu forte para tirar tinta da trave de Cleiton. O goleiro do Massa Bruta, aliás, se mostrava atento ao jogo. Aos 27, Lucas e Luciano tabelaram pelo meio, e o camisa 10 encontrou Bobadilla, que arriscou da entrada da área. Cleiton, mais uma vez, salvou o Massa Bruta.
Aos 44, na última boa chance no primeiro tempo, Luciano cobrou falta da entrada da área, mas mandou a bola no meio da barreira e ninguém conseguiu completar a jogada. Assim, os times foram para o intervalo empatados.
A única mudança no intervalo foi a entrada de Tapia na vaga de Lucas Moura. Aos 8, Vanderlan cruzou para o meio da área e encontrou Gustavinho, que desviou de cabeça e tentou achar Lucas Barbosa, que chegou atrasado e não conseguiu finalizar.
Aos 26, Jhon Jhon cruzou para a pequena área na direção de Lucas Barbosa, que foi derrubado por Enzo Díaz. A arbitragem assinalou impedimento, que o próprio Jhon Jhon cobrou, no minuto seguinte, e acertou o canto esquerdo de Rafael para abrir o marcador na Vila Belmiro.
Após isso, o São Paulo até tentava encaixar alguma boa jogada de ataque, mas não era efetivo no último passe. Do lado de fora do gramado, os são-paulinos entoavam xingamentos direcionados ao presidente do Tricolor, Júlio Casares.
Aos 40, quase o gol de empate. Ferreira ajeitou a bola para Luciano, que pegou de primeira e mandou a bola passar raspando a trave direita de Cleiton. Mas não deu mais tempo: o RB Bragantino bateu o São Paulo por 1 a 0.
O que vem por aí?
Agora o Campeonato Brasileiro terá uma pausa para a Data Fifa. No retorno, o próximo desafio do São Paulo será contra o Corinthians, no dia 20, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o RB Bragantino recebe o Vitória, no Cícero de Souza Marques, ainda sem data e horário confirmados.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 1 RB BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
🥅 Gols: Jhon Jhon (27'/2°T) (0 a 1);
🟨 Cartões amarelos: Enzo Díaz (SAO); Pedro Henrique (RBB);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
🏁VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
⚽ ESCALAÇÕES
São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Alan Franco (Rigoni), Arboleda e Sabino; Maik (Maílton), Luiz Gustavo (Alisson), Bobadilla e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia), Ferreira e Luciano.
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Fabinho, Gustavinho (Gustavo Marques) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Isidro Pitta (Thiago Borbas).
