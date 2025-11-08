menu hamburguer
São Paulo

Com desfalques, Crespo muda escalação do São Paulo contra o Bragantino pelo Brasileirão

Tricolor e Massa Bruta se enfrentam na noite deste sábado (8), na Vila Belmiro

Rafaela Cardoso
Santos (SP)
Dia 08/11/2025
19:50
Hernán Crespo São Paulo
Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press
O São Paulo tem mudanças na escalação para enfrentar o RB Bragantino neste sábado (8), na Vila Belmiro, em Santos, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o Tricolor terá alguns reforços importantes, mas desfalques que também devem impactar.

Pablo Maia tem um trauma no tornozelo, enquanto Marcos Antônio trata uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda e, portanto, não poderão atuar neste final de semana. Além disso, Hernán Crespo não poderá contar também com Oscar, Luan e Rodriguinho.

Escalação do São Paulo:

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla e Enzo Díaz; Lucas, Ferreira e Luciano.

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Flamengo na última rodada, na Vila Belmiro. O Tricolor segue na disputa por uma vaga no G7 do Brasileirão. No momento, ocupa a oitava colocação, com 45 pontos, e vem de três partidas sem derrota.

O Bragantino vive cenário distinto. Em 12º lugar, soma 39 pontos. A equipe de Bragança atravessava sequência de quatro derrotas consecutivas, mas venceu o Corinthians por 2 a 1 na rodada anterior, em casa. Mais distante do Z4, mira a pré-Libertadores.

São Paulo
Foto: Léo Barrilari/GazetaPress.

