Por onde anda André Dias, ex-zagueiro do São Paulo?

Destacou-se no São Paulo, vencendo três títulos consecutivos da Série A entre 2006 e 2008.

André Dias nasceu em 15 de maio de 1979, em São Bernardo do Campo (SP).

Nascido em 15 de maio de 1979, em São Bernardo do Campo (SP), André Gonçalves Dias iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Palestra de São Bernardo, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1999. Seu bom desempenho despertou o interesse do Paraná Clube, onde iniciou a carreira profissional, conquistando logo de cara o Campeonato Brasileiro – Módulo Amarelo de 2000, competição que deu acesso à elite nacional. O Lance! te conta por onde anda André Dias.

Em seguida, passou por clubes de expressão nacional, como Flamengo, Paysandu e Goiás, onde começou a se destacar pela regularidade, posicionamento e liderança defensiva — características que o levariam a um dos maiores clubes do país.

São Paulo: o auge da carreira

Em 2006, André Dias foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube, após uma negociação marcada por disputas jurídicas com o Goiás. No Morumbi, viveu o período mais brilhante de sua carreira, tornando-se um dos pilares da defesa mais vitoriosa dos anos 2000 no futebol brasileiro.

Com atuações seguras e gols importantes, consolidou-se como titular absoluto e ajudou o clube a conquistar três títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro (2006, 2007 e 2008). Foi premiado com a Bola de Prata em 2008 e 2009, e eleito para a Seleção do Campeonato Brasileiro em 2009, sendo um dos defensores mais respeitados do país naquele período.

Em 2009, o técnico Dunga o convocou pela primeira vez para a Seleção Brasileira, como substituto de Lúcio em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 — coroando a grande fase que vivia no Tricolor.

Passagem pela Lazio e sucesso na Itália

Em 2010, André Dias transferiu-se para a Lazio, da Itália, por 2,5 milhões de euros, com contrato de três anos e meio. No futebol italiano, adaptou-se rapidamente ao estilo tático e físico da Serie A, tornando-se titular e referência defensiva do clube de Roma.

Durante as quatro temporadas na Lazio (2010–2014), somou mais de 120 partidas e conquistou o título da Coppa Italia de 2012–13, marcando presença em grandes jogos e conquistando o respeito da torcida biancoceleste. Sua elegância na saída de bola e liderança dentro de campo o tornaram um dos brasileiros mais consistentes na defesa italiana naquele período.

Por onde anda André Dias?

Após encerrar o contrato com a Lazio em 2014, André Dias (@andredias.3oficial) optou por se afastar dos gramados de maneira discreta. Desde então, o ex-zagueiro mora em Curitiba, tem mantido uma vida reservada e voltada à família, dividindo seu tempo entre compromissos pessoais e projetos pontuais ligados ao futebol.

Embora não tenha seguido carreira como técnico ou dirigente, André segue acompanhando o esporte e é eventualmente convidado para eventos e entrevistas ligadas ao São Paulo, clube pelo qual é lembrado com carinho e respeito pela torcida. Longe dos holofotes, o ex-defensor é visto como um exemplo de profissionalismo e constância, marca registrada de sua trajetória.

Clubes em que André Dias jogou

Palestra de São Bernardo (SP) – categorias de base

Paraná Clube (1999–2000)

Flamengo (2001–2002)

Paysandu (2003–2004)

Goiás (2004–2006)

São Paulo (2006–2010)

Lazio (Itália) – (2010–2014)

Títulos conquistados por André Dias

Paraná Clube

Campeonato Brasileiro – Módulo Amarelo: 2000

Flamengo

Copa dos Campeões: 2001

Campeonato Carioca: 2001

Taça Guanabara: 2001

São Paulo

Campeonato Brasileiro: 2006, 2007 e 2008

Lazio

Coppa Italia: 2012–13

Prêmios individuais

Bola de Prata: 2008, 2009 Seleção do Campeonato Brasileiro: 2009

Um zagueiro de classe e liderança

Discreto fora de campo e firme dentro dele, André Dias construiu uma carreira marcada por regularidade, técnica e profissionalismo. Hoje, aos 46 anos, vive longe das câmeras, mas segue sendo lembrado como um dos zagueiros mais consistentes e vitoriosos do futebol brasileiro nos anos 2000 — símbolo de uma era dourada do São Paulo tricampeão brasileiro.