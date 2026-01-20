São Paulo pede R$ 1 milhão e estuda ceder Alisson ao Corinthians até 2027

São Paulo e Corinthians seguem com a novela a respeito da negociação com Alisson. O Lance! apurou que os moldes de contratação estão emperrados por uma falta de acordo entre os times desde segunda-feira (19).

continua após a publicidade

A ideia inicial era um empréstimo ao Corinthians até 2027, ano em que terminaria o empréstimo de Alisson com o Tricolor. A partir daí, o Timão assumiria os salários do volante. Ou seja, o empréstimo seria, em tese, sem custo, mas com Alisson saindo da folha do São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

Neste período, a economia estimada para o São Paulo poderia chegar a cerca de R$ 8 milhões, em valores aproximados, por cada temporada. No mais, a reportagem confirmou que o time do Morumbis passou a pedir cerca de R$ 1 milhão para liberar o jogador por empréstimo. E até o momento, a situação ainda é considerada sem definição.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Tricolor no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Crespo não conta mais com Alisson no São Paulo

Alisson não está mais nos planos de Hernán Crespo. O jogador não foi relacionado nos últimos dois jogos do São Paulo, incluindo o clássico contra o Corinthians. Na última coletiva de imprensa, o argentino falou sobre a situação.

O Lance! apurou que o cenário perfeito para o São Paulo seria uma troca de nomes. Porém, as opções oferecidas não agradaram Hernán Crespo e o técnico falou sobre o assunto em coletiva de imprensa após o empate com o time alvinegro, em clássico que aconteceu neste domingo, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

- Ninguém (do Corinthians). Se Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que por motivos, não é uma questão de estar bem ou mal, não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos Jandrei, jogadores que não estão cômodos - disse.