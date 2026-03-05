Pedro Raul marca golaços em treino do Corinthians; assista
Atacante busca espaço no time comandado por Dorival Jr
O atacante Pedro Raul tenta ganhar mais espaço no Corinthians e, ao menos nos treinos, chamou a atenção do técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira (5) ao marcar dois gols.
Curiosamente, ambos foram de letra. O primeiro saiu após assistência do atacante Kaio César; o segundo teve passe de Vitinho e foi concluído da mesma forma. As imagens foram divulgadas pela página "SCCP News".
Veja o vídeo abaixo:
⚫️⚪️ | Pedro Raul marca dois golaços de letra no treino desta quinta-feira no CT.— SCCP News (@_sccpnews) March 5, 2026
📹 | Felipe Belli e Felipe Lúcio / SCCP News pic.twitter.com/jVuZudthua
Pedro Raul no Corinthians
O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Na equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. A equipe nordestina foi rebaixada para a Série B do Brasileirão e o jogador retornou ao Corinthians.
Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, como o Internacional, após o fim da temporada. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.
Desde que retornou ao Corinthians, o atacante disputou 10 partidas e marcou apenas um gol. No total, soma 42 jogos e três gols pelo clube.
