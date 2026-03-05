menu hamburguer
Corinthians

Pedro Raul marca golaços em treino do Corinthians; assista

Atacante busca espaço no time comandado por Dorival Jr

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 05/03/2026
19:11
Pedro Raul marcou dois gols no treino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O atacante Pedro Raul tenta ganhar mais espaço no Corinthians e, ao menos nos treinos, chamou a atenção do técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira (5) ao marcar dois gols.

Curiosamente, ambos foram de letra. O primeiro saiu após assistência do atacante Kaio César; o segundo teve passe de Vitinho e foi concluído da mesma forma. As imagens foram divulgadas pela página "SCCP News".

Veja o vídeo abaixo:

Pedro Raul no Corinthians

O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Na equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. A equipe nordestina foi rebaixada para a Série B do Brasileirão e o jogador retornou ao Corinthians.

Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, como o Internacional, após o fim da temporada. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

Desde que retornou ao Corinthians, o atacante disputou 10 partidas e marcou apenas um gol. No total, soma 42 jogos e três gols pelo clube.

Pedro Raul (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

