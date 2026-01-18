Na mira do Corinthians, São Paulo não relaciona Alisson para clássico

O São Paulo não relacionou Alisson para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, dia 18. O jogador está na mira do time alvinegro.

Hernán Crespo não relacionou Alisson contra o São Bernardo, na última rodada. Com aprovação de Dorival Júnior, as partes estão tentando chegar em um acordo.

O Lance! apurou que o cenário perfeito para o São Paulo seria uma troca de nomes. Porém, as opções oferecidas não agradaram Hernán Crespo. Uma venda também não seria descartada, desde que os valores agradassem.

Alisson perdeu espaço com Crespo no São Paulo (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

Dorival tem ótima relação com Alisson

Alisson está no radar do Corinthians para a temporada. A contratação do volante é um pedido de Dorival Júnior, que o vê como um possível substituto de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro.

Os dois trabalharam juntos em 2023, sendo Alisson uma peça essencial na conquista da Copa do Brasil naquele ano. Inclusive, Dorival quem "encontrou" a posição do meia, quando começou a utilizá-lo como segundo volante.

No primeiro contato, o Timão procurou o atleta, mas o São Paulo pediu Raniele em troca, proposta prontamente negada pelo Corinthians. O clube alvinegro aceita envolver outros jogadores, mas entende que o volante é titular da equipe.

As diretorias seguem em conversas. José Martínez está sendo avaliado pela comissão técnica do São Paulo. O Corinthians considera o atleta importante para o elenco, mas ainda não descarta uma possível saída. Para o clássico, o jogador não está nem no banco.