Um dia depois da derrota para o Grêmio por 2 x 0 em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Brasileirão, o elenco do São Paulo já se reapresentou na capital paulista e treinou no CT da Barra Funda manhã desta segunda-feira (2). O time se prepara para o confronto contra outro rival gaúcho, o Juventude, na quarta-feira. O jogo marca a despedida entre o Tricolor a torcida na temporada 2024.

No treino, os atletas que atuaram diante do Grêmio fizeram recuperação muscular, com exercícios na parte interna da academia do CT. Para os demais jogadores, o técnico Luis Zubeldía promoveu um jogo em espaço reduzido.

O último treino antes da partida será na manhã desta terça-feira (3), mais uma vez às 10h. A bola rola para a partida no MorumBis às 20h.

Arboleda treino com o São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Os compromissos finais até podem ter um ar protocolar para os torcedores. O São Paulo já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores após o título do Botafogo contra o Atlético-MG e não disputa mais nada nas duas rodadas finais. A seis pontos do Fortaleza, 5º colocado, a tendência é que o Tricolor permaneça na 6ª posição. A rodada final será diante do próprio Botafogo, que ainda pode estar na briga pelo título no último jogo.

Mesmo assim, o duelo contra o Juventude é uma oportunidade de Luis Zubeldia promover testes no time já pensando em 2025. Com a permanência garantida, o treinador sabe que terá uma pré-temporada curta, isso porque o time jogará dois jogos nos Estados Unidos na segunda semana de janeiro enquanto o Campeonato Paulista já terá iniciado no Brasil.

O treinador ainda tem algumas dúvidas quanto ao onze inicial que escalará na partida. Na lateral esquerda, grande problema do time na reta final da temporada, Rafinha vem sendo o escolhido para improvisar na posição. Porém, Welington já estava em fase final de recuperação e pode surgir entre os relacionados. Esse seria um jogo de despedida do jogador, que foi negociado com o Southampton, da Inglaterra, e deixará o Tricolor ao fim do Brasileirão.

No ataque, Calleri ainda é dúvida para entrar na partida. O centroavante argentino ficou de fora dos últimos três jogos por lesão na coxa e pode ser mais uma vez substituído por André Silva.

Na defesa, Arboleda segue treinando normalmente é deve ser opção para a partida. O equatoriano se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo e ainda não ganhou minutagem nos últimos duelos. Concorre por uma vaga com Alan Franco e Rua, que vêm formando a dupla titular, e Sabino, que atuou também como lateral esquerdo.