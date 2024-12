Dirigente compara gestão do São Paulo à do Palmeiras e Flamengo: ‘Ir nesse caminho’

Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte usou os rivais Palmeiras e Flamengo como exemplos de administração no futebol brasileiro nas últimas temporadas. Na visão do dirigente, ambos os clubes conseguiram reestruturar sua gestão financeira ao longo dos anos e, consequentemente, passaram a acumular títulos dentro de campo.

- O Flamengo teve um movimento lá atrás com o Bandeira, e o Flamengo tem uma torcida gigantesca, muito maior do que a torcida do São Paulo, por exemplo. Então ele conseguiu fazer essa roda girar mais rápido. O Palmeiras teve um outro processo muito importante com o Paulo Nobre e agora com a Leila, que colocaram recursos que ajudaram na recuperação junto com uma boa gestão e conquistas. O Palmeiras se recuperou, eu acho que nós temos que ir nesse caminho - afirmou Belmonte em entrevista à "CNN."

SAF?

Na visão de Belmonte, a transformação do São Paulo em SAF deve ser discutida "da porta para dentro'. No entanto, o dirigente acredita que este não seja o momento adequado para a mudança, mesmo com o recente aumento da dívida do clube.

- Esse assunto tem que ser discutido da porta para dentro, não dá pra gente simplesmente ignorar como se isso não estivesse acontecendo. A gente tem que discutir e entender se em algum momento isso tem que ser o caminho para o São Paulo - disse.

- Eu acho que tem SAFs boas e SAFs ruins, como tem times bem administrados que são associativos e mal administrados. Eu acho que o caminho da SAF, e eu sempre falo isso, é que a gente não ia ser o primeiro, mas também não vai ser o último. Mas a gente tem que entender em que momento a gente vai virar SAF, ou se não vamos virar porque conseguimos nos recupera - completou.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

São Paulo garantido na fase de grupos da Libertadores

Com a vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, o São Paulo assegurou vaga na fase de grupos da próxima edição da competição continental. O título do Glorioso "abriu" mais uma vaga direta para a disputa, já que o time lidera o Brasileirão com 73 pontos.

Essa classificação à fase de grupos traz tranquilidade para o início de 2025 do São Paulo, que realizará sua pré-temporada nos Estados Unidos nas primeiras semanas de janeiro. O Campeonato Paulista, por sua vez, começa no dia 12 do mesmo mês.

Próximos jogos

Após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, o São Paulo manteve seus 59 pontos e permanece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe paulista enfrenta o Juventude no Morumbis e encerra sua participação no Brasileirão contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.