São Paulo oficializa venda de Rodrigo Nestor ao Bahia; veja detalhes e valores

O São Paulo oficializou a venda de Rodrigo Nestor ao Bahia. Aos 25 anos, o jogador estava emprestado ao time do Nordeste e agora pertencerá ao time em definitivo.

O valor da venda de 100% dos direitos econômicos do atleta será de 3,8 milhões de euros, a serem pagos em três parcelas, com vencimentos previstos para 31 de outubro de 2025, 31 de agosto de 2026 e 31 de agosto de 2027.

Além deste valor, o Tricolor já havia recebido uma quantia pelo empréstimo de Nestor no começo da temporada, recebendo 1,5 milhão de euros. O Bahia também custeava os salários do atleta neste período.

Além do montante de 5,3 milhões de euros garantidos pelas operações de empréstimo e venda, o São Paulo poderá receber até 200 mil euros adicionais, no que diz respeito a metas, condicionados ao desempenho de Rodrigo Nestor.

São Paulo pode receber valor a mais em caso de negociações futuras

Na venda de Rodrigo Nestor, existe ainda uma questão na qual o São Paulo pode receber um certo valor em caso de negociações futuras.

Em caso de uma futura transferência do atleta para outro clube, o São Paulo terá direito a 20% do valor referente à mais-valia, calculada sobre o lucro líquido obtido pelo Bahia em relação ao montante pago na negociação atual.

Nestor chegou ao São Paulo aos 11 anos e subiu ao profissional em 2020 após conquistar 11 títulos nas categorias de base em Cotia. Pelo time principal, fez 219 jogos, marcou 12 gols, deu 26 assistências e levantou o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023, com gol decisivo na final contra o Flamengo, e a Supercopa Rei de 2024.