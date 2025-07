Neto perde a paciência com jogador em São Paulo x Corinthians: ‘Pé de rato’

O ex-jogador Neto se revoltou com a derrota do Corinthians para o São Paulo por 2 a 0, neste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Durante a transmissão da partida pela "Rádio Craque Neto", o atual apresentador perdeu a paciência com um titular do Timão.

O alvo da revolta do antigo jogador foi Felix Torres. Para Neto, o lateral direito errou nos dois gols do São Paulo na partida. Nos dois lances, ele destacou o mal posicionamento do defensor, que teria dado condições para Luciano balançar as redes em duas oportunidades.

- Como é que pode o Felix Torres ainda vestir a camisa do Corinthians. Como as pessoas ainda acreditam nisso? Mas aí falam, mas é melhor ele do que o Matheusinho. Mas é impressionante como ele deixa o lance legal pelo mal posicionamento em campo. O Dorival tem que tirar ele. Os dois gols foram por culpa dele. Ele não joga nada. Tá de brincadeira? Não dá. É um pé de rato - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Agora, o que eu vi do Corinthians hoje foi um time sem vontade, esquema tático, garra, não é a postura de um time do Corinthians. Nenhum jogador do clube jogou bem no clássico. E o Luciano deitou no jogo. Parabéns ao São Paulo, que deitou e rolou nesse Majestoso - concluiu.

São Paulo x Corinthians

Em campo, a equipe de Hernán Crespo dominou a de Dorival Júnior. A vitória foi construída no primeiro tempo, quando Luciano balançou as redes duas vezes. A primeira aconteceu aos 31 minutos, quando o camisa 10, recebeu um passe de André Silva para invadir a área e chutar cruzado para o fundo das redes. A finalização foi indefensável para o goleiro Hugo Souza.

O segundo gol aconteceu minutos depois. o cronômetro marcava 34', quando Arboleda lançou Wendell pela ponta esquerda, que avançou e bateu cruzado para o meio da área. Lá estava Luciano, que de carrinho antecipou a trajetória da bola para marcar.

No segundo tempo, o São Paulo seguiu com o domínio em campo e teve uma oportunidade de aplicar uma goleada histórica no clássico. Contudo, a equipe Tricolor pecou na precisão. Com a vitória, o Tricolor somou 16 pontos e assumiu a 13ª colocação. Por outro lado, o Corinthians permaneceu com 19, estando na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.