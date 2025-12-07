O Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo (7), na Neo Química Arena. Após a partida, a torcida presente no estádio protestou contra atuação e entoou: 'quarta-feira é guerra'.

O grito se refere à semifinal da Copa do Brasil, principal objetivo no restante da temporada. Na quarta-feira (7), o Corinthians encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida do duelo eliminatório.

Após o empate com o Juventude, Dorival Júnior falou sobre a pressão vivida por um bom resultado na competição nacional e valorizou a campanha do Timão.

- A pressão nós convivemos diariamente. Não é maior, nem menos. A pressão sempre vai existir. Não chegamos aonde chegamos por acaso. Estamos em uma semifinal contra o Cruzeiro, que fez uma campanha bonita, tem grandes jogadores, um grande treinador, nós respeitamos muito, mas nós temos nossos pontos positivos e condições de fazer dois jogos nas melhores condições - disse o treinador em entrevista coletiva.

Campanha do Corinthians no Brasileirão

O Timão encerrou o torneio na 13ª colocação, com uma vaga garantida na Sul-Americana, mas com o pior resultado entre os paulistas. O Palmeiras terminou como vice-campeão, o Mirassol garantiu vaga na Libertadores ao ficar em quarto lugar, o São Paulo fechou em oitavo, enquanto o RB Bragantino ficou em 10º e o Santos em 12º. Dorival apontou as principais dificuldades nesta trajetória.

- De um modo geral, nós tivemos bastante dificuldades. Poderíamos ter tido uma posição diferente. Estamos em um patamar intermediário na competição. Já imaginávamos as dificuldades que teríamos. Assim como outras equipes, perdemos jogadores importantíssimos ao longo desse processo. Com duas, três lesões em sequência, o que dificulta a recuperação desses jogadores. Apenas Vitinho e Angileri foram contratados. Vocês sabem como isso compromete o desenvolvimento de uma equipe a falta de contratações - falou o treinador.