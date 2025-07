Fluminense celebra 123 anos e prepara programação especial para torcedores

O Fluminense completa 123 anos nesta segunda-feira (21), celebrando mais de um século de glórias, tradição e paixão tricolor. Para marcar a data, o Fluminense preparou uma série de ações especiais que incluem homenagens, shows, descontos para sócios e uma programação exclusiva no Museu do clube.

Flu Fest 2025 terá shows, futebol e clima de festa em Laranjeiras

A principal celebração de aniversário acontecerá no próximo fim de semana, nos dias 26 e 27 de julho, com a Flu Fest 2025, nas Laranjeiras. O evento reunirá grandes atrações musicais, com shows de artistas consagrados como Belo, Felipe Araújo, Xamã, Di Ferrero, Pixote, Marcão Britto & Thiago Castanho (Charlie Brown Jr.) e Thati. A programação ainda inclui outras surpresas para entreter os torcedores de todas as idades.

No domingo (27), os telões da Flu Fest exibirão ao vivo o jogo entre São Paulo e Fluminense, às 16h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. Os torcedores poderão acompanhar a partida em clima de festa, reunidos no berço histórico do clube.

Os ingressos já estão disponíveis no site, com 50% de desconto para todos os planos do programa Sócio Futebol.

Programação do FluFest (Foto: Divulgação/Fluminense)

Sessão Solene e homenagens no Salão Nobre

As comemorações começaram oficialmente nesta segunda-feira (21) com a tradicional Sessão Solene do Conselho Deliberativo, no Salão Nobre de Laranjeiras. A cerimônia é voltada para celebrar a trajetória do Fluminense e reconhecer o trabalho de pessoas que contribuíram e contribuem para a história do clube. Funcionários, sócios e tricolores ilustres serão homenageados.

Promoções e vantagens para sócios

O Fluminense também aproveitou a data para lançar promoções exclusivas para os torcedores que fazem parte — ou desejam fazer parte — do Sócio Futebol. Foram criados três cupons válidos por tempo limitado:

FLU123 (para novas adesões),

FLU123RENOVE (para quem está em período de renovação),

FLU123UPGRADE (para mudança de plano).

As promoções são válidas apenas para planos anuais e oferecem desconto equivalente há um mês, diluído ao longo das 12 parcelas.

Museu Fluminense abre excepcionalmente nesta segunda e amplia funcionamento

Outra iniciativa em homenagem ao aniversário foi a reprogramação do funcionamento do Museu Fluminense, que abriu suas portas nesta segunda-feira, mesmo sendo tradicionalmente fechado nesse dia. O espaço estará funcionando durante toda a semana, de segunda a sexta, das 10h às 16h, com encerramento das atividades no fim de semana (26 e 27), devido à realização da Flu Fest.

O museu é uma verdadeira viagem pela trajetória do clube, reunindo troféus, camisas históricas, documentos raros e outros itens que ajudam a contar os 123 anos de amor, conquistas e identidade tricolor. Os ingressos também podem ser adquiridos pelo site ou no balcão localizado na entrada do espaço.