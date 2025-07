Lucas Silva tranquiliza torcida do Cruzeiro quanto a contusão

O volante do Cruzeiro, Lucas Silva, tranquilizou a torcida cruzeirense em relação à contusão no joelho esquerdo, sofrida na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, domingo (20), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Em mensagem nas redes sociais, o capitão da equipe falou sobre suas condições clínicas.

continua após a publicidade

- Bom dia, pessoal. Passando pra avisar que ontem foi só um susto. Fui avaliado e está tudo bem, apenas uma pancada mesmo. Já estou em tratamento e em breve de volta. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho – publicou Lucas Silva no X.

Lucas Silva foi submetido a exame de ressonância magnética ainda na noite de domingo (20), e o resultado não apontou nenhuma lesão nos ligamentos do joelho.

continua após a publicidade

O volante do Cruzeiro foi um dos poupados pelo técnico Leonardo Jardim no início da partida contra o Juventude, ao lado de Matheus Pereira e Wanderson. Lucas Silva entrou em campo somente aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Romero, mas, com menos de 15 minutos de jogo, teve de ser substituído por Walace.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Técnico do Cruzeiro afirma que Lucas Silva não tem substituto

Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim demonstrou preocupação com a contusão de Lucas Silva:

- Espero que não seja nada de grave. É um jogador de extrema importância. O Lucas tem importância vital na estrutura da equipe e não temos solução preparada para fazer esse papel, que é o de segundo volante.

continua após a publicidade

Apesar da boa notícia, é provável que Lucas Silva fique de fora da partida contra o Corinthians, quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante será avaliado nos treinos.

➡️Gabigol terá de devolver pix a Kaio Jorge? Entenda a 'treta'

Os jogadores do Cruzeiro já se apresentam na Toca da Raposa na manhã desta segunda-feira (21). O goleiro Cássio, que cumpriu suspensão diante do Juventude, volta ao time. Um desfalque para o jogo contra o Corinthians é o lateral direito Fagner, emprestado até o fim do ano, com parte dos salários pagos pelo clube paulista. Para escalar o jogador, o clube mineiro tem de pagar uma multa contratual.