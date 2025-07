Assista ao vivo à apresentação de Gonzalo Tapia, reforço do São Paulo

O São Paulo apresenta oficialmente o atacante Gonzalo Tapia à torcida nesta segunda-feira, dia 21 de julho. A coletiva de imprensa com o jogador acontecerá no SuperCT. Tapia foi anunciado na sexta-feira e ganhou alguns minutos de jogo contra o Corinthians, na vitória do final de semana.

Gonzalo Tapia é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos. O atleta chega como um pedido de Hernán Crespo para suprir uma lacuna no setor ofensivo do Tricolor.

Em 2025, Tapia foi contratado pelo River Plate. No Mundial de Clubes, não foi utilizado. Por ser estrangeiro e não ter tanto espaço, o time argentino foi conforme a sua possível liberação. O atleta chega como empréstimo até a metade do ano que vem, mas com uma cláusula que prevê a opção de compra.

Segundo dados do Sofascore, nesta temporada, Tapia disputou sete jogos, titular em apenas dois. O jogador somou 208 minutos em campo, média de 30 por partida.

Sem gols ou assistências, participou com um passe decisivo e finalizou dez vezes, acertando o alvo em duas oportunidades. Teve êxito em seu único drible, registrou 82 ações com a bola (média de 11,7 por jogo) e apresentou 48% de aproveitamento nos duelos. Além disso, sofreu quatro faltas no período.

(Foto: Divulgação/ River Plate)