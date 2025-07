Fortaleza oficializa renovação de contrato com Lucas Sasha

O Fortaleza oficializou a renovação de contrato com o meio-campista Lucas Sasha. O vínculo, que iria até o fim de 2025, agora é válido até dezembro de 2026. O atleta está na sua quarta temporada defendendo o Tricolor do Pici.

Sasha esteve próximo de se transferir para o Athletico-PR, mas o Fortaleza não prosseguiu na negociação. Conforme adiantado pelo Lance!, o clube cearense tinha a intenção de manter o jogador. O volante era peça importante nas escalações de Juan Pablo Vojvoda e, na estreia de Renato Paiva, foi titular.

— Um jogador super identificado com o Fortaleza com características importantes para qualquer time com muito pulmão, disposição e disciplina. É um atleta que se lesiona muito pouco, sempre foi útil ao Fortaleza desde quando chegou. Em 2022, participou de momentos importantes, tem o carinho de torcedor e identificação com a instituição. Todos sabem que teve uma tentativa de uma compra do Athletico Paranaense, mas a resolução foi a permanência dele aqui - relatou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

Lucas Sasha na partida entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com passagem pela base do Corinthians, Sasha se profissionalizou no Grêmio Barueri. Ele passou por Pinheiros-ES, São José-RS e Icasa antes de se transferir para o exterior. O jogador atuou na Itália (Cantarazo), Bulgária (CSKA Sofia e Ludogorets Razgrad), Israel (Hapoel Tel Aviv) e Grécia (Aris) até acertar com o Tricolor em 2022.

O meio-campista registra, ao todo, quatro gols e duas assistências em 123 jogos na sua passagem. Neste Campeonato Brasileiro, Sasha é líder em desarmes do Leão, somando 37 roubadas de bola, 14 interceptações e 12 afastadas de bola.

Próximo jogo do Fortaleza

Em seu próximo duelo, o Fortaleza terá pela frente o RB Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no sábado (19), a partir das 18h30 (de Brasília).