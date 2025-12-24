São Paulo e Rio mantém posições no Ranking de Federações da CBF; Veja
Lista é feita a partir da pontuação dos clubes
A CBF divulgou o Ranking Nacional de Federações (RNF) para a temporada 2026, e o cenário no topo segue inalterado. A Federação Paulista de Futebol permanece na liderança, enquanto a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ocupa a segunda colocação, repetindo a ordem do ano anterior.
Flamengo no topo e Corinthians com salto grande; Veja o Ranking da CBF
O RNF leva em consideração o desempenho dos clubes filiados a cada federação nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Campeonatos Brasileiros (Séries A, B, C e D) e Copa do Brasil, seguindo a mesma convenção de pontos aplicada ao Ranking Nacional de Clubes. As campanhas mais recentes têm maior peso no cálculo final.
Top 10 do Ranking Nacional de Federações – CBF 2026
- São Paulo – 93.528 pontos
- Rio de Janeiro – 61.308
- Minas Gerais – 41.451
- Rio Grande do Sul – 39.283
- Paraná – 31.792
- Ceará – 24.954
- Goiás – 24.148
- Santa Catarina – 23.938
- Bahia – 23.642
- Pernambuco – 14.158
O ranking é elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol a partir do desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Entram no cálculo as participações nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Cada temporada recebe um peso diferente: o ano mais recente vale cinco vezes a pontuação, o imediatamente anterior vale quatro, e assim sucessivamente até o quinto ano, com peso um. Dessa forma, campanhas mais recentes têm impacto maior na classificação final.
Além do peso por ano, a convenção de pontos estabelece valores fixos conforme a colocação em cada competição. No Brasileirão, por exemplo, o campeão da Série A recebe 800 pontos, enquanto o vice fica com 80% desse total, 640. Na Copa do Brasil, o título rende 600 pontos, com a pontuação diminuindo progressivamente a cada fase alcançada. A partir de 2026, a Copa passa a ter nove fases, o que será considerado na atualização do ranking.
No cenário de 2025, o Flamengo manteve a liderança impulsionado pelo título nacional e pela regularidade nas últimas temporadas. Já o Corinthians foi o clube que mais cresceu entre os primeiros colocados, beneficiado diretamente pelo troféu da Copa do Brasil, que teve peso relevante no cálculo do ranking.
O Ranking Nacional de Clubes é utilizado pela CBF como referência para distribuição de vagas em competições como a Copa do Brasil e a Série D, além de servir como termômetro do desempenho recente dos clubes no cenário nacional.
