São Paulo é derrotado pelo Ceará em noite marcada por protestos no Morumbis
Equipes se enfrentaram pela 25ª rodada do Brasileirão
O Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0 em jogo disputado nesta quinta-feira (29) no estádio do Morumbis. Pela 25ª rodada do Brasileirão, o Tricolor Paulista foi visitado pelo Vozão em um dia de protestos e com apenas 12 mil torcedores presentes, algo atípico para o time.
Na tabela, o Ceará está na 11ª colocação, com 31 pontos. Enquanto isso, o São Paulo segue na sétima posição, com 35 pontos, ainda segue na briga para entrar no G6, nova meta da temporada.
Como foi o jogo
O lado político falou mais alto antes da partida. Cerca de três horas antes do jogo, torcedores se reuniram na parte externa do Morumbis para protestar contra dirigentes do São Paulo, como Julio Casares e Carlos Belmonte. Jogadores e Hernán Crespo foram poupados.
Dentro do estádio, muitos assentos vazios. Seja pelo dia da semana ou pelos reflexos da eliminação na Libertadores, que ainda dói, poucos torcedores marcaram presença. Com pouco mais de 12 mil presentes e a renda mais baixa do ano, a noite foi apática para o Tricolor.
O jogo começou com as equipes se estudando. Os primeiros minutos concentraram-se na área do Ceará. Luciano chegou a preocupar: o camisa 10 caiu sentindo a parte posterior da coxa, levantou em seguida e permaneceu em campo.
Até os 20 minutos, nada acontecia. A única oportunidade havia surgido do lado do Ceará, com um chute de Pedro Raul que foi defendido por Rafael.
Sem grandes emoções até então, Bobadilla arriscou um chute de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão. E se nada surgia de novidade, Rafael Tolói se tornou uma preocupação. Aos 30 minutos, o jogador deixou o gramado passando a mão na coxa. Sabino entrou em seu lugar.
O final do primeiro tempo foi um show de chances perdidas. Luciano, Rodriguinho... Ou faltava força ou pontaria, mesmo com uma pressão maior do São Paulo em cima do Ceará. E desta forma, a primeira etapa terminou empatada sem gols.
Para o segundo tempo, os dois treinadores fizeram mudanças. Crespo colocou Lucas Moura em campo no lugar de Alan Franco, buscando dar mais ofensividade para o time e se desfazendo dos três zagueiros. Enquanto isso, Léo Condé optou por Pedro Henrique no lugar de Paulo Baya. A mudança do Vozão mais tarde faria diferença.
Logo nos primeiros minutos da etapa final, o Ceará assustou com Galeano, que arriscou uma bola de fora da área. Rafael defendeu. Do lado Tricolor, Ferreirinha conseguiu a primeira jogada perigosa do segundo tempo, e mais uma vez, na trave.
O Ceará soube fazer o que o São Paulo não conseguia. Aos 10 minutos da etapa final, Pedro Henrique apareceu e finalizou para o fundo da rede. Alisson até tentou travar, mas se atrapalhou. Esta era uma das únicas chances criadas pelo Vozão até então.
O Tricolor tentou reagir e voltou a pressionar o Ceará. Mesmo assim, a defesa do Vozão travava todas. E nos acréscimos, uma cereja para o bolo. Pedro Henrique, que já havia balançado as redes, foi derrubado na área por Sabino. A revisão da possível penalidade. E durante a checagem, a torcida se manifestava nas arquibancadas contra o presidente Julio Casares.
Checagem feita, o VAR não reconheceu a penalidade e a partida caminhou para os minutos finais, ainda sob protestos. Vitória para o Ceará e um clima tenso no Morumbis. No apito final, vaias e mais ofensas para os dirigentes do clube paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 x 1 CEARÁ
25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: segunda-feira, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
🟨 Cartões amarelos: Dieguinho, Lourenço (CEA); Arboleda, Dinenno (SAO)
🔴 Cartão vermelho: -
🥅Gol: Pedro Henrique (0-1)
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Marcia Bezerra Lopes Caetano
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sa
🥅Público: 12.342
💵Renda: R$ 480.951,00
⚽Escalações
São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Tolói (Sabino), Arboleda e Alan Franco (Lucas Moura); Cédric (Dinenno), Alisson, Bobadilla, Rodriguinho (Maílton) e Enzo Díaz; Ferreira (Lucca) e Luciano.
Ceará (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho (Zanonecelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Guilherme), Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Pedro Henrique).
