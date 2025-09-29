Torcida do São Paulo protesta contra diretoria, jogadores e pede mudanças no clube

A torcida do São Paulo organizou um protesto nesta segunda-feira (29), quatro dias após a eliminação da equipe na Copa Libertadores, demonstrando insatisfação não apenas com o desempenho em campo, mas também com a gestão do clube. O ato ocorreu nas imediações do MorumBis, antes do confronto contra o Ceará, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com faixas, palavras de ordem e também críticas diretas à diretoria e ao elenco. Apesar da forte presença policial, o protesto reuniu um número reduzido de torcedores, mas chamou atenção pelo teor das mensagens e pela simbologia adotada.

O protesto teve como principal razão a eliminação para a LDU, do Equador, mas também foi mencionada a insatisfação com a venda de jogadores formados nas categorias de base do clube. Em nota, o presidente Julio Casares se desculpou com a torcida.

— Primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação, ou mesmo uma derrota em qualquer situação, causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o Tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o Clube. Neste percurso, vamos enfrentar diversos obstáculos e frustrações consequentes desta caminhada vital para o futuro do São Paulo — afirmou.

A principal torcida organizada, a Independente, liderou o movimento acompanhada de outros grupos de torcedores. Entre as faixas expostas nas avenidas que cercam o estádio do MorumBis, chamou atenção a comparação irônica entre o departamento médico do clube e o Sistema Único de Saúde: “DM pior que o SUS”.

Torcida do São Paulo cola cartazes de protesto no entorno do MorumBis antes de jogo

Outra mensagem cobrava mais transparência dentro das instâncias internas da agremiação, pedindo o fim do voto secreto no conselho. Havia ainda manifestações sobre a situação financeira do São Paulo: “Dívidas aumentando, receitas diminuindo”, além da cobrança pelo fim dos conselheiros vitalícios, apontados por muitos como um entrave para a modernização da política do clube.

Torcida do São Paulo estende faixas contra a diretoria (Foto: Thiago Braga/Lance!)

O presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o executivo de futebol Rui Costa foram os alvos principais das críticas. Além de faixas pedindo a saída dos diretores, frases ofensivas contra eles foram entoadas, reforçando o clima de perda de paciência da torcida com a atual gestão. Em meio ao protesto, alguns torcedores chegaram a levar um caixão simbólico com os nomes de Casares e Belmonte, ilustrando o desejo de mudança imediata no comando do clube.

O elenco do São Paulo também não escapou das críticas. Torcedores exigiram mais respeito à camisa tricolor e protestaram contra o que consideram falta de entrega dentro de campo. Entre as palavras de ordem, ficou evidente a cobrança por mais raça e comprometimento dos jogadores em um momento em que a equipe busca reagir no Brasileirão após a frustração internacional. As manifestações classificaram alguns atletas como “sem vergonha”, reforçando a perda de confiança no atual grupo.

Torcida do São Paulo cobra a diretoria em protesto (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Mesmo com um número pequeno de participantes, o protesto foi acompanhado por um forte aparato de segurança. A Polícia Militar mobilizou cavalaria, helicóptero e diversos oficiais para monitorar a movimentação em torno do Morumbi. O aparato chamou atenção, mas a manifestação transcorreu sem ocorrências graves, mantendo-se mais no tom simbólico de faixas e cânticos do que em confrontos.