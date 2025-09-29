Torcida do São Paulo cola cartazes de protesto no entorno do Morumbis antes de jogo

A torcida do São Paulo está organizando um protesto que acontecerá na porta do Morumbis nesta segunda-feira (29), às 18h (de Brasília). A manifestação tem a diretoria como alvo e acontecerá duas horas antes do jogo contra o Ceará, que será válido pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Lance! registrou alguns torcedores colando cartazes com dizeres contra dirigentes como Carlos Belmonte e Julio Casares. Entre as frases, dizeres como "fora" e imagens dos dois. A movimentação em torno do estádio começou por volta das 15h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O protesto em si está tendo como cabeça as organizadas do São Paulo. No final de semana, Baby - um dos líderes da Independente -, compartilhou a convocação para o movimento nas redes sociais.

continua após a publicidade

O "barulho" intensificou após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, contra a LDU, na última semana. O Tricolor tinha a competição como principal meta e caiu nas quartas de final.

Torcedores colam cartazes com protestos (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja as imagens dos torcedores organizando o protesto

Entenda o contexto político do São Paulo

Internamente, os bastidores políticos do São Paulo estão bastante agitados. Alguns grupos políticos do clube começaram a pressionar o presidente Julio Casares pedindo algumas explicações sobre a temporada.

continua após a publicidade

A reportagem apurou que o racha político entre Carlos Belmonte e Julio Casares também está mais intenso. Agora, é clara uma divisão entre "Barra Funda" e "Morumbis", respectivamente falando. Isso tudo porque, desde alguns meses atrás, algumas divergências políticas e ideológicas começam a surgir.

Os dois estão juntos na mesma gestão nestes dois mandatos de Casares. O presidente é responsável por toda administração do clube. Enquanto isso, Belmonte atua como um diretor de futebol, responsável pela supervisão e gestão de todas as operações do departamento de futebol.

Internamente, circula a avaliação que a diretoria está desgastada no que diz respeito a diversos assuntos. Vendas consideradas baixas, questões atreladas a Cotia - como a discussão da criação do FIP -, e a própria eliminação na Copa Libertadores.

Confira a nota oficial:

Nota Oficial: Separando Leões de Hienas

O protesto está marcado.

Segunda-feira, a partir das 18h, portão principal do Morumbi.

Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados.

Casares

Belmonte/Chapecó/Nelson

Rui Costa

Sanches (DM)

Pedro Campos (preparação física)

Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo.

Um ciclo que se repete. A torcida não salva toda competição.

O São Paulo FC não pertence aos cartolas que o lotearam. Muito menos aos vitalícios.

Importante: CONVOCAÇÃO

Jornalistas “são-paulinos” que tanto falam m*rda, venham protestar conosco.

Blogueiros “são-paulinos” que gostam de falar mal da organizada, bora protestar!

O B.O. é seu Casares, ou resolve ou renuncia!

Pelo direito ao VOTO nas eleições de presidente.

Pela transparência nas contas.

Por auditoria externa.

Pelo fim do Conselho Vitalício.

Pela modernização do CT Barra Funda

Pela demissão dos conselheiros incompetentes.

Traga o seu cartaz, faixa, a sua indignação escrita.