Defesa do Ceará terá três reforços contra o São Paulo; veja

O Ceará visita o São Paulo na próxima segunda-feira (29), valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. Após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, a defesa alvinegra terá três retornos importantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O lateral-direito Fabiano Souza, que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, poderá entrar em campo novamente. Além disso, o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia estarão disponíveis - os dois não atuaram na rodada passada porque pertencem ao Bahia e estão emprestados.

O trio tem boas chances de iniciar o embate no Morumbis como titular. A escalação defensiva deve contar ainda com o goleiro Bruno Ferreira e o zagueiro Willian Machado. Ademais, o meio-campo terá dois retornos: Richardson (cumpriu suspensão pelo acúmulo de amarelos) e Rodriguinho (expulso contra o Vasco).

continua após a publicidade

➡️ Sem Pedro Raul, Ceará avalia opções para enfrentar o São Paulo

Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, em jogo contra o Palmeiras (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

No 1º turno, em partida na Arena Castelão, Ceará e São Paulo empataram por 1 a 1. O gol do Alvinegro foi anotado por Pedro Henrique, que recebeu assistência de Matheus Bahia. Os tricolores marcaram com Ryan Francisco.

Dúvida no ataque

No duelo da próxima segunda-feira (29), o técnico Léo Condé terá que encontrar soluções para formar o ataque do Vovô. Isso porque Pedro Raul, centroavante titular, ficou de fora da partida com o Bahia por conta de um edema na musculatura do psoas, um dos principais músculos da região do quadril.

continua após a publicidade

➡️ Vinícius Zanocelo projeta duelo do Ceará contra o São Paulo

Aylon, habitual substituto imediato, estará suspenso por conta dos cartões amarelos. Assim, Pedro Henrique e Lucca surgem como as principais alternativas para a equipe.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo na próxima segunda-feira (29). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.