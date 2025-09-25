Defesa do Ceará terá três reforços contra o São Paulo; veja
Trio desfalcou o Alvinegro contra o Bahia
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará visita o São Paulo na próxima segunda-feira (29), valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. Após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, a defesa alvinegra terá três retornos importantes.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O lateral-direito Fabiano Souza, que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, poderá entrar em campo novamente. Além disso, o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia estarão disponíveis - os dois não atuaram na rodada passada porque pertencem ao Bahia e estão emprestados.
O trio tem boas chances de iniciar o embate no Morumbis como titular. A escalação defensiva deve contar ainda com o goleiro Bruno Ferreira e o zagueiro Willian Machado. Ademais, o meio-campo terá dois retornos: Richardson (cumpriu suspensão pelo acúmulo de amarelos) e Rodriguinho (expulso contra o Vasco).
➡️ Sem Pedro Raul, Ceará avalia opções para enfrentar o São Paulo
No 1º turno, em partida na Arena Castelão, Ceará e São Paulo empataram por 1 a 1. O gol do Alvinegro foi anotado por Pedro Henrique, que recebeu assistência de Matheus Bahia. Os tricolores marcaram com Ryan Francisco.
Dúvida no ataque
No duelo da próxima segunda-feira (29), o técnico Léo Condé terá que encontrar soluções para formar o ataque do Vovô. Isso porque Pedro Raul, centroavante titular, ficou de fora da partida com o Bahia por conta de um edema na musculatura do psoas, um dos principais músculos da região do quadril.
➡️ Vinícius Zanocelo projeta duelo do Ceará contra o São Paulo
Aylon, habitual substituto imediato, estará suspenso por conta dos cartões amarelos. Assim, Pedro Henrique e Lucca surgem como as principais alternativas para a equipe.
Próximo jogo do Ceará
Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo na próxima segunda-feira (29). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias