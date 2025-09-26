Conmebol divulga áudio do VAR de gols anulados em eliminação do São Paulo

A Conmebol divulgou o áudio do VAR dos gols anulados na eliminação do São Paulo contra a LDU pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Na quinta-feira (25), o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 no Morumbis, após perder o jogo de ida por 2 a 0. Na volta, o time paulista ainda teve o azar de dois gols anulados.

continua após a publicidade

Ferreira levantou para a área, Gonzalo Valle afastou de soco e, na sequência, trombou com Luciano. Pablo Maia finalizou no rebote e marcou, porém o árbitro assinalou falta e, após revisão do VAR, o gol foi anulado.

Existiu ainda uma outra jogada, de um gol também anulado, que foi analisada pela arbitragem de vídeo durante o jogo. No caso, Ferreira levantou para a área, Dinenno desviou, e Luciano apareceu nas costas da defesa para concluir; o lance termina com o gol anulado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

LDU vem de classificação contra o São Paulo (Foto: Divulgação/ LDU)

Veja como foi a análise do primeiro gol anulado

– O goleiro fica caído pelo choque com o atacante imprudente – disse Alexis Herrara, árbitro venezuelano que apitou o jogo.

– É de fato imprudente – concorda a arbitragem vídeo.

– É uma ação de choque por ação de jogo – disse Juan Soto, responsável pelo VAR.

Após o gol ser anulado, Luciano ficou bastante irritado, mas não foi penalizado.

Como foi o segundo?

Após o segundo lance, o VAR entrou em contato com Alexis Herrera em campo. Na resposta, também alegou que a jogada estava fora de jogo.

– Está claramente fora de jogo - disse o VAR.

São Paulo é derrotado novamente pela LDU e dá adeus à Copa Libertadores

Em noite fria e com o MorumBIS lotado, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1 a 0. No jogo de ida, a equipe havia sido derrotada por 2 a 0.

O Tricolor se despede da competição e passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco. A LDU avança às semifinais e enfrentará o Palmeiras, com a partida de volta no Allianz Parque. O jogo contou com polêmicas com arbitragem, gols anulados e protestos na torcida.