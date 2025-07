São Paulo domina o jogo e vence o Fluminense pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Morumbi. Os gols dos donos da casa, marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia, cororam a atuação dominante em casa. Samuel Xavier diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chega à terceira vitória consecutiva e sobe para a oitava colocação, com 22 pontos. Por outro lado, o Carioca amarga a quarta derrota e cai para 11º, estacionado com 20 pontos (e dois jogos a menos).

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa começou truncada e com muito "perde-ganha" na intermediária. Os diversos erros de passe dos dois lados impediram que as equipes chegassem ao ataque no início da partida. Foi apenas aos 17 minutos que Fábio foi exgido ao defender com segurança a finalização de fora da área de Luciano.

A partir de então, o Tricolor Paulista começou a crescer e ocupar mais o campo ofensivo. No lance seguinte, Ferrerinha teve boa oportunidade, mas chutou para longe. Coroando o momento, aos 24, Arboleda inaugurou o marcador de cabeça após cruzamento de Luciano pelo lado direito.

Atrás no placar, o Fluminense passou a primeira etapa tentando se encontrar em campo, mas esbarrou em erros técnicos e na falta de criatividade. A única chance criada pelo Tricolor Carioca foi aos 38, quando Guga cruzou para cabeceio de Manoel, para fora.

No entanto, não demorou muito para os paulistas voltarem a ameaçar. Aos 40, após construção da jogada pela esquerda, a bola sobrou à feição e Bobadilla, dentro da área, chutou forte. Freytes desviou e a bola foi na direção do braço de Martinelli. Com o pênalti assinalado, Luciano foi para a cobrança e desperdiçou a chance de ampliar ao bater no canto esquerdo para a defesa de Fábio.

Arboleda comemora seu gol pelo São Paulo contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Segundo tempo

Depois de um primeiro tempo ruim, o Fluminense voltou do intervalo com quatro mudanças no time e o impacto foi visível, mas não suficiente para marcar. Ainda assim, o São Paulo era quem criava mais e não demorou para ampliar o placar. Aos 8, após jogada de Ferreirinha, Bobadilla ficou com a sobra na entrada da área e bateu pro gol. No entanto, houve um desvio no braço de Luciano na trajetória e a arbitragem assinalou a irregularidade.

Apesar do Flu sinalizar uma reação, o São Paulo se impôs e o segundo gol saiu aos 14 minutos. Marcos Antônio arrancou pela direita e cruzou para Ferreirinha, livre, balançar as redes. O Flu diminuiu com Samuel Xavier, que ficou com a sobra no corte da defesa e emendou um chute difícil no canto direito de Rafael. O gol acendeu o time, que passou a pressionar mais os adversários e contou com a entrada de Ganso para ter mais organização com a bola no pé.

Os comandados de Renato Gaúcho melhoraram na reta final. Kevin Serna e Soteldo apareceram mais para o jogo e tentaram armar pelos lados do campo, mas sem sucesso. Nos acréscimos, mais um gol impedido do São Paulo, o terceiro. Contudo, a bola entrou no minuto seguinte, com Gonzalo Tapia, que aproveitou o contra-ataque armado por Marcos Antônio e deu números finais ao jogo.

O que vem por aí?

O próximo jogo das equipes será pela Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR no dia 31 (quinta-feira), às 19h30, no Morumbi. Já o Fluminense, encara o Internacional, no dia 30 (quarta-feira), no Beira Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Fluminense

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Arboleda (24/1T), Ferreirinha (14/2T); Samuel Xavier (32/2T), Tapia (45/2T)

🟨 Cartões amarelos: Martinelli (FLU), Ferreirinha (SP), Enzo Dias (SP), Facundo Bernal (FLU), Lima (FLU); Alan Frano (SP), Freytes (FLU)

🔴 Cartão vermelho: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernan Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson (Rodriguinho), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz (Wendel); Ferreirinha (André Silva) e Luciano (Tapia).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Manoel (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Guga; Bernal, Martinelli (Hércules) e Lima (Ganso); Jhon Kennedy (Soteldo), Canobbio (Serna) e Eve.