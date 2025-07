Fluminense faz proposta oficial por ex-jogador do Flamengo

O Fluminense enviou uma proposta formal ao atacante Vitinho, que defendeu o Flamengo anteriormente e agora está sem contrato. A oferta foi apresentada neste sábado (26), no Rio de Janeiro. O atleta de 31 anos encontra-se livre no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Al-Ettifaq, clube da Arábia Saudita.

A contratação não exigiria pagamento de valores de transferência, já que o jogador não possui vínculo com nenhuma equipe atualmente. Segundo informações do "GE", a diretoria tricolor busca fortalecer seu setor ofensivo e identificou no atacante uma oportunidade de mercado.

O clube carioca já havia demonstrado interesse em Vitinho anteriormente, antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na ocasião, o atacante optou por não retornar ao Rio de Janeiro. Além do Fluminense, uma equipe saudita também apresentou proposta financeira ao jogador.

A possível chegada de Vitinho não está vinculada à saída de Arias. Para substituir o colombiano, o Fluminense planeja contratar um atleta mais jovem, com capacidade de impacto imediato e que provavelmente terá custo de aquisição.

Renato Gaúcho, atual técnico do Fluminense, trabalhou com Vitinho no Flamengo e aprovou a possibilidade de contratação. Durante o período em que atuaram juntos, o atacante viveu um de seus melhores momentos na carreira. A comissão técnica valoriza a versatilidade do jogador, que pode atuar tanto pelas pontas quanto como segundo atacante.

O atacante começou sua carreira no Botafogo antes de defender o Flamengo por cinco temporadas. No clube rubro-negro, Vitinho participou de 214 partidas, marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências. Durante sua passagem pelo time da Gávea, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Na Arábia Saudita, o brasileiro atuou por Al-Ettifaq e Al-Shabab. Somando suas passagens pelos dois clubes, Vitinho disputou 72 jogos, marcou 13 gols e fez 10 assistências.

O Fluminense aguarda a resposta do atacante para definir os próximos passos da negociação, enquanto busca reforçar seu elenco para as competições em andamento no Brasil.