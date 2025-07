Avaí x Botafogo-SP: onde assistir, horário e prováveis escalações

Avaí e Botafogo-SP se enfrentam nesta segunda-feira (28), em jogo válido pela 19° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Avaí chega para a partida após uma sequência de jogos sem vencer. Nas últimas quatro partidas, empatou em duas ocasiões e perdeu as outras duas — incluindo uma goleada de 4 a 0 para o Athletic. Apesar do mau momento, a situação não é desesperadora: o clube catarinense se encontra na 11ª colocação, com 25 pontos — cinco de distância para o primeiro time dentro da zona de acesso à Série A.

O Botafogo-SP, por sua vez, vive uma fase de alerta na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Além de também estar há quatro jogos sem saber o que é uma vitória, o clube do interior paulista ocupa a última posição da tabela, com apenas 18 pontos conquistados. Apesar da situação desagradável, a equipe tem apenas três pontos a menos que o Volta Redonda — último clube fora da zona de rebaixamento.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVAÍ (Técnico: Jair Ventura)

César; Marcos Vinícius, Wanderson, Eduardo Brock e Andrey; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Emerson Negueba, Cléber e Hygor (Alef Manga)

BOTAFOGO-SP (Técnico: Allan Aal)

Victor Souza; Jeferson, Erickson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Gabriel Bispo, Marquinho e Leandro Maciel; Robinho, Alexandre Jesus e Jefferson Nem