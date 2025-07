Veja os bastidores dos vestiários de São Paulo e Fluminense antes de jogo

Torcedores de São Paulo e Fluminense conheceram os bastidores dos vestiários dos times neste domingo (27), no Morumbis. A reportagem do Lance! acompanhou tudo com exclusividade.

A ação fez parte de um "Matchday" promovido pela patrocinadora máster dos dois clubes, a casa de apostas Superbet. Nos vestiários, foi possível entender como funcionam os bastidores e o clima de pré-jogo. Os uniformes começam a ser colocados pelos roupeiros cerca de duas horas antes da partida, junto com os chinelos e chuteiras de cada atleta.

No vestiário do São Paulo, fotos dos jogadores relacionados também são expostas. É ali que acontecem as concentrações antes dos jogos. No vestiário visitante, onde o Fluminense ficou neste domingo, o espaço é menor, mas igualmente funcional. Lá, as camisas são organizadas e alguns detalhes chamam a atenção, como a caneleira personalizada de John Kennedy, que leva a foto da família.

O Lance! também acompanhou, de forma exclusiva, uma volta no gramado do Morumbis e nos bancos de reservas que irão receber as duas equipes. Os torcedores fizeram um tour guiado no estádio, que também envolveu espaços como salas de imprensa, escudo e backstages do estádio.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja os bastidores a seguir:

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste domingo (27), às 16h (no horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.