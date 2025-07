Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo, após vitória do São Paulo

Hernán Crespo concede coletiva de imprensa neste domingo, dia 27 de julho, no estádio do Morumbis. O técnico fala após a vitória do São Paulo contra o Fluminense por 3 a 1, com gols de Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este é o segundo jogo de Crespo no estádio são-paulino. O treinador comenta os principais pontos da partida e projeta os próximos desafios.

Crespo dá entrevista após vitória do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a terceira vitória do Tricolor Paulista consecutiva e a segunda de Crespo no Morumbis. Com pênalti perdido, gol anulado e casa cheia, Arboleda, Ferreirinha e Tapia foram os autores e responsáveis pela vitória.

Na tabela, o time de Crespo respira com mais tranquilidade. A equipe está na oitava colocação, com 22 pontos somados. O time está a somente três pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores.

O que vem por aí?

O próximo jogo das equipes será pela Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR no dia 31 (quinta-feira), às 19h30, no Morumbi. Já o Fluminense, encara o Internacional, no dia 30 (quarta-feira), no Beira Rio.