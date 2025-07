Se a torcida do São Paulo encerrou o primeiro semestre indo embora do Morumbis com amargura e vaias, hoje a situação é outra. Em um domingo ensolarado, às 16h, algo quase inédito nos últimos jogos do São Paulo, um elemento não tão exclusivo assim voltou a brilhar: Luciano, loiro e, mais uma vez, totalmente influente no resultado. Contra o Fluminense, na vitória por 3 a 1, não havia como ter outro roteiro.

O Morumbis já vibrava com o nome do jogador antes mesmo do apito inicial. Ele entrou em campo sob gritos de “É Luciano”, entoados por todos os setores do estádio tricolor. O camisa 10 vive uma grande fase no São Paulo. Nos últimos sete jogos que disputou, marcou gols contra Talleres, Bahia, Corinthians e Juventude. Mas não é apenas pelos tentos que se destaca, deu assistência contra o Bragantino e, agora, neste domingo, contra o Fluminense.

No gol de Arboleda, colega de longa data, foi Luciano quem cruzou com precisão. O equatoriano, que vez ou outra assusta os adversários com suas bolas aéreas e cabeçadas certeiras, não perdoou e colocou para dentro.

Mesmo com a assistência, Luciano ainda poderia ter feito o Morumbis explodir, mas ficou no detalhe. Aos 38 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o São Paulo após um toque de mão de Martinelli. A torcida pediu, gritou, e Luciano assumiu a responsabilidade. O camisa 10, no entanto, não contava com a defesa ágil do goleiro Fábio. A revolta do jogador ficou nítida no olhar, após tentar o rebote, chegou a bater no chão em tom de raiva. A torcida, porém, não cobrou. Pelo contrário: no intervalo, ele desceu para o vestiário sob aplausos e cantos de apoio.

Luciano se tornou amuleto da torcida do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luciano na posição que gosta

No segundo tempo, no gol de Ferreirinha, Luciano não deu a assistência desta vez - na conta de Marcos Antonio -, mas sempre com o camisa 10 atento. Inclusive, muito do ataque extremamente ofensivo do São Paulo se deve a isso. Como se tivesse dado a liga perfeita.

Com Luciano atuando como segundo atacante, posição na qual sempre demonstrou gostar de jogar, é outra situação. Dupla de Ferreirinha, a movimentação se estendia por todo o ataque. Seja infiltrando os espaços seja acompanhando os lances. Enquanto isso, o Fluminense mal respirava.

Sem gol desta vez, o camisa 10 deixou o gramado aos 29 do segundo tempo, dando lugar a Gonzalo Tapia. Na saída, aplausos e o "É Luciano" acompanhando.