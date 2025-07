Para Lucas Romero, derrota do Cruzeiro não é motivo de desespero

A derrota do Cruzeiro para o Ceará por 2 a 1, de virada, neste domingo (27), pela 17ª rodada, foi a primeira da equipe no Mineirão no Campeonato Brasileiro. Antes, a Raposa havia vencido seis jogos e empatado um, além de ter uma vitória contra o Vasco, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O volante Lucas Romero, no entanto, avisa que não há motivo para desespero.

- O campeonato está começando ainda, temos muito jogos pela frente. A gente não se empolgou quando vinha de várias vitórias consecutivas. Agora que tivemos nossa primeira derrota em casa tampouco vamos nos desesperar – afirmou Lucas Romero, em entrevista na saída de campo, à “TV Globo”.

Lucas Romero reconheceu que o Cruzeiro não teve boa atuação diante do Ceará:

- Com certeza, a gente vai fazer autocrítica para ver o que não conseguiu fazer hoje (domingo) para não conseguir a vitória. Trabalhar as coisas que não conseguimos fazer bem. Sempre tem coisa a melhorar, mesmo nas vitórias – disse o volante argentino.

Para Lucas Romero, agora, é a hora de pensar na Copa do Brasil – o Cruzeiro enfrenta o CRB, quarta-feira (30), no Mineirão, às 19h30, no jogo de ida pelas oitavas de final:

- Vamos continuar trabalhando para quarta-feira ter foco na Copa do Brasil, que é um campeonato diferente, de mata-mata, para depois voltar a pensar no Brasileiro. Estar focado em fazer ótima recuperação e estar ligado no próximo jogo – afirmou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 18ª, a penúltima do turno, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, domingo (3), às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Kaio Jorge comemora seu gol contra o Ceará (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O início da partida do Cruzeiro diante do Ceará foi semelhante às anteriores e deu a impressão de que a vitória seria fácil. Antes de quatro minutos, a Raposa abriu o placar aproveitando falha do goleiro Bruno Ferreira. O atacante Kaio Jorge marcou seu 13º gol, disparando na artilharia do Campeonato Brasileiro:

- Foi concentração ali. Sempre entro ligado no início da partida, esperando um erro, uma falha. Hoje, graças a Deus, o goleiro, na hora em que fui pressionar, acabou ficando nervoso. Estou muito feliz pela minha fase – comemorou Kaio Jorge, em entrevista ao “Premiere”, na saída do intervalo.