Atlético-MG está escalado para enfrentar Flamengo com novidade

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (27). A bola rola às 20h30 (no horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Cuca manda uma equipe com novidade. O treinador não conta com Lyanco, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alan Franco retorna após ser desfalque na Sul-Americana. Igor Gomes deixou os 11 titulares para o retorno de Cuello à equipe principal.

Escalação do Galo: Everson; Saravia, Igor Rabello, Júnior Alonso; Alan Franco,Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello Hulk e Rony.

Cuca não conta com Dudu no ataque. O ponta é ausência em competições da CBF. O jogador foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a seis jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil em razão de ofensas destinadas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em uma rede social, em janeiro deste ano.

A equipe de Dudu recorreu e conseguiu retirar o pagamento da multa. O Atlético junto com a equipe de advogados do atacante buscam diminuir a pena. O jogador já cumpriu uma partida.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Jorginho, Allan, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Pedro

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

