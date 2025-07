Ferreirinha marcou mais um gol na vitória do São Paulo contra o Fluminense por 3 a 1 neste domingo (27). Com o gol do jogador, uma promessa do apresentador e ex-jogador Neto foi resgatada. Há alguns meses, em abril, Neto fez uma promessa ao vivo na televisão dizendo que caso Ferreirinha chegasse a dez gols neste ano, apareceria em rede nacional utilizando uma tanguinha.

Desde então, Ferreirinha se tornou um dos maiores goleadores do Tricolor na temporada. Com este gol contra o Fluminense, chegou a seis. Ou seja, agora faltam quatro para Neto decidir se cumpre ou não sua promessa. Após a partida, o jogador foi questionado sobre o assunto.

- Ainda não passa a imagem dele assim, mas ele lançou o desafio e se eu cumprir ele vai ter que usar a tanguinha - disse Ferreirinha.

Além de Ferreirinha, Arboleda, Gonzalo Tapia marcaram pelo clube paulista e Samuel Xavier descontou. Com o resultado, o São Paulo chegou a segunda vitória consecutiva e vai assumindo a 8ª posição, com 22 pontos.

Luciano acerta, erra, sente: jogador se torna amuleto da torcida do São Paulo

Ferreirinha falou sobre promessa inusitada do Craque Neto (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Ferreirinha também falou sobre vitória do São Paulo

Ferreirinha também exaltou o momento do São Paulo. Neste domingo, voltou a titularidade e assumiu a posição de André Silva, como um atacante mais adiantado e fazendo dupla com Luciano. Ferreira disse que não é uma posição que está acostumado a jogar, mas que quer seguir entregando resultado.

- Não é a posição na qual eu estou acostumado a jogar, mas eu quero ajudar, seja pelo meio ou jogando pelas beiradas, quero ajudar como tudo mundo quer ajudar o São Paulo - disse Ferreirinha.

Agora, o São Paulo vira a chave. Nesta quinta-feira, o Tricolor dá o primeiro passo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time enfrenta o Athletico-PR, pelo jogo de ida, no estádio do Morumbis.