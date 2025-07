Técnico do Cruzeiro: ‘derrota dói, mas faz parte do futebol’

O técnico Leonardo Jardim manteve a habitual tranquilidade ao analisar a derrota do Cruzeiro para o Ceará por 2 a 1, de virada, neste domingo (27), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador da Raposa reconheceu os méritos do adversário e admitiu insatisfação pela perda da invencibilidade de 16 jogos oficiais na temporada.

- Futebol é um processo, e a derrota também faz parte do processo. Claro que estamos insatisfeitos porque vínhamos de uma série magnífica, sem derrotas. A derrota dói, mas temos que tirar as lições que são necessárias, saber o que tivemos mal, para voltar inclusive a conseguir uma série de vitórias outra vez – afirmou Leonardo Jardim, na coletiva após a partida no Mineirão.

Veja a entrevista coletiva de Leonardo Jardim na íntegra:

O técnico do Cruzeiro destacou que a derrota, no entanto, não é motivo de preocupação:

- Em todos os campeonatos, existem vitórias, derrotas e empates. Como já disse, não é no momento que ganha que é o melhor do mundo, como num momento que tivemos uma derrota também…. Foi um jogo que não aconteceu. Sou o responsável por perdermos o jogo, mas faz parte do processo do futebol – disse.

Sobre a atuação da equipe, Leonardo Jardim apontou que houve uma queda de rendimento após um bom início:

- Até o gol anulado (aos 31 minutos do primeiro tempo, por causa de mão do atacante Wanderson no início do lance), nós estivemos por cima do jogo. Depois, acabamos por perder um pouquinho o rigor em algumas situações, alguns passes falhados e o adversário reagiu – comentou.

Substituições do técnico não surtem efeito no desempenho do Cruzeiro

No segundo tempo, Leonardo Jardim colocou Marquinhos, Gabigol, Bolasie e Matheus Henrique para dar mais ofensividade ao Cruzeiro, mas as mudanças não surtiram efeito:

- Procuramos a vitória com a colocação de jogadores mais ofensivos. Em um lance de contra-ataque, o adversário acaba por fazer 2 a 1. Depois, a história foi o Cruzeiro tentar colocar todos os seus jogadores ofensivos em campo e criar um jogo mais agressivo. Criamos algumas situações, mas hoje (domingo), principalmente passe, arremate não aconteceu. Acho que isso é o retrato do jogo – afirmou o técnico do Cruzeiro.