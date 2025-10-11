São Paulo deve mandar quatro partidas na Vila Belmiro nesta temporada

O São Paulo pretende mandar quatro partidas nesta temporada no estádio Urbano Caldeira, a tradicional Vila Belmiro, em Santos (SP).

Dois confrontos já foram confirmados pela CBF para o Campeonato Brasileiro: diante do Flamengo, no dia 5 de novembro (quarta-feira), e contra o Red Bull Bragantino, no dia 8 de novembro (sábado). O motivo é a utilização do Morumbis para a realização de shows das bandas Imagine Dragons e Linkin Park nesse período.

continua após a publicidade

Outra possibilidade avaliada pela diretoria tricolor é levar para a Baixada Santista a partida contra o Juventude, válida pela 33ª rodada, prevista para o final de semana dos dias 22 e 23 de novembro.

A mudança seria viável, já que o Santos atuará fora de casa, contra o Internacional, nessa mesma data. O Morumbis também estará indisponível, pois receberá um show da banda Oasis.

continua após a publicidade

O acordo, viabilizado pela boa relação entre as diretorias, ainda pode incluir a realização de mais uma partida até o fim da temporada, o que seria a quarta no Alçapão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Santos e São Paulo atuaram na Vila Belmiro no mês passado pelo Brasileirão. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Jogos confirmado do Tricolor na Vila Belmiro:

32ª rodada do Campeonato Brasileiro - 05.11- 21h30 (de Brasília) - São Paulo x Flamengo

33ª rodada do Campeonato Brasileiro - 08.11 - 21h (de Brasília - São Paulo x Red Bull Bragantino

Santos no Morumbis:

No meio deste ano, Santos e São Paulo firmaram um acordo para a chamada “troca de aluguéis”. Pelo acerto, o Peixe mandou duas partidas no Morumbis, enquanto o Tricolor poderá utilizar a Vila Belmiro em compromissos pontuais.

continua após a publicidade

O Santos jogou na casa do rival no dia 4 de agosto, quando venceu o Juventude por 3 a 1, em uma atuação pouco convincente diante de 37.464 pagantes. Duas semanas depois, em 17 de agosto, acabou goleado pelo Vasco por 6 a 0, com 54.428 torcedores presentes.

Segundo o clube, a permuta faz parte da estratégia da atual gestão em levar o time para outras praças, especialmente na capital paulista, com o objetivo de atender associados e torcedores de diferentes regiões do país.

A goleada sofrida diante do Cruz-Maltino, porém, teve consequências diretas: resultou na demissão do técnico Cléber Xavier.

De acordo com apuração do LANCE!, o episódio pesou para que a diretoria santista descartasse novos jogos na capital paulista enquanto o time não se afastar da zona de rebaixamento e alcançar uma situação mais estável na tabela.

Atualmente, o Santos ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro time fora do Z4. Dos próximos quatro compromissos, três serão disputados na Vila Belmiro, reforçando o retorno do clube à sua tradicional casa em meio a um momento decisivo da temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Agenda:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 03.11 - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 18h30 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã