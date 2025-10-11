Entenda por que Dorival Júnior será desfalque do Corinthians contra o Santos

O Corinthians terá um desfalque de peso no banco de reservas contra o Santos, na próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior terá que cumprir suspensão pelo segundo jogo consecutivo.

O treinador do Timão recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, um vermelho direto, após reclamar da arbitragem no empate por 1 a 1 com o Internacional, no dia 1º de outubro. Na ocasião, Dorival Júnior se revoltou com o pênalti marcado para os gaúchos nos acréscimos, pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

De acordo com o Artigo 97 do Regulamento de Competições da CBF, em casos como esse, a suspensão é válida por duas partidas:

— Quando o cartão amarelo precedente à exibição direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou membro de comissão técnica será sancionado com 2 impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo recebimento do cartão vermelho e o segundo pela sequência de 3 cartões amarelos — diz o trecho do regulamento.

Vale lembrar que Dorival Júnior não esteve no banco de reservas na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, na última rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Timão foi treinado por Lucas Silvestre, auxiliar técnico e filho do treinador.

Dorival Júnior foi expulso no empate entre Corinthians e Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Outras baixas

Além de Dorival, o Corinthians possui outras duas baixas para o Clássico Alvinegro. Matheus Bidu e Hugo Souza receberam cartão amarelo na vitória sobre o Mirassol, no último sábado (4), e cumprem suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão.

Hugo Souza era uma baixa esperada para o duelo. Mesmo se não tivesse recebido cartão contra o Mirassol, o jogador estaria fora devido a convocação para a Seleção Brasileira. Convocado por Ancelotti, o goleiro tem compromisso no dia 14 de outubro, na véspera do duelo com o Santos, na Ásia, e não teria tempo hábil para retornar e disputar a partida na Vila Belmiro. O treinador do Timão deve escalar Felipe Longo.

O lateral-esquerdo também é baixa para o duelo. Matheus Bidu treinará normalmente com o grupo durante a semana, mas está fora do jogo contra o Santos. A tendência é que Dorival Júnior escale Fabrizio Angileri ou Hugo para a posição.