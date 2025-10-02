A partida desta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca o técnico Hernán Crespo frente ao Fortaleza mais uma vez. Apesar do retrospecto curto, o treinador do São Paulo não costuma somar bons resultados contra o Leão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em três confrontos oficiais entre as equipes, o treinador argentino soma um desempenho aquém do esperado: nenhuma vitória, um empate e duas derrotas, resultando em apenas 11% de aproveitamento.

O saldo ofensivo também deixa a desejar. Em três partidas, o São Paulo marcou apenas três gols, uma média de um por jogo, enquanto a defesa sofreu o dobro, com seis tentos sofridos, ou seja, duas vezes por partida. Os números evidenciam a dificuldade do time em impor seu jogo contra o time cearense sob o comando de Crespo.

continua após a publicidade

Os encontros recentes ocorreram em duas competições distintas. Pela Copa do Brasil de 2021, o Fortaleza venceu o São Paulo por 3 a 1 e empatou em 2 a 2, sendo eliminado da competição. Já pelo Campeonato Brasileiro do mesmo ano, o time cearense voltou a superar o São Paulo, desta vez por 1 a 0.

Crespo como treinador vs Fortaleza

3 jogos

0V | 1E | 2D

11% de aproveitamento

3 gols marcados (1.0 por jogo)

6 gols sofridos (2.0 por jogo)

Fortaleza 3-1 São Paulo (Copa do Brasil 2021)

São Paulo 2-2 Fortaleza (Copa do Brasil 2021)

São Paulo 0-1 Fortaleza (Brasileirão 2021)

Crespo nunca venceu o Fortaleza pelo São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Desempenho do São Paulo como visitante diante do Fortaleza

O histórico mostra que o São Paulo encontra dificuldades fora de casa contra o Fortaleza. Em 15 partidas, o Tricolor venceu quatro vezes, empatou seis e perdeu cinco, registrando um aproveitamento de 40%. Os números refletem um equilíbrio delicado, mas com leve vantagem para o time cearense em confrontos realizados em solo adversário.

continua após a publicidade

No aspecto ofensivo, o São Paulo marcou 14 gols, média de 0,9 por jogo, enquanto sofreu 15, ou seja, um gol por partida. O saldo negativo evidencia a necessidade de maior eficiência no ataque e atenção redobrada na defesa para buscar resultados positivos diante do Leão fora de casa.

São Paulo e Fortaleza enfrentam momento difícil

O São Paulo atravessa uma fase complicada: são quatro jogos sem vencer e quatro partidas sem balançar as redes. Recém-eliminado da Copa Libertadores, o time agora concentra esforços apenas no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor tem como objetivo encerrar a temporada entre os seis primeiros, garantindo assim vaga para a próxima edição da Conmebol Libertadores.

Já o Fortaleza chega para o duelo contra o São Paulo com esperanças de seguir pontuando no Brasileirão. A equipe venceu dois dos últimos três jogos, ambos em casa e sem sofrer gols.

Com a vitória sobre o Sport, o time reduziu a diferença para sair da zona de rebaixamento: o intervalo caiu de sete para seis pontos, ainda distante de ser um objetivo fácil.