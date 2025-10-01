São Paulo terá Oscar de volta contra o Fortaleza; Lucas é desfalque

O São Paulo encerrou a preparação para o confronto contra o Fortaleza, às 19h30 desta quinta-feira (02), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade está no retorno do meia Oscar, que volta a ser relacionado.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp.

Oscar vinha se recuperando de uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3), sofrida após um choque com Martínez no clássico contra o Corinthians, em julho de 2025. Ele é convocado pela primeira vez desde 19 de julho, data da lesão.

Outra novidade entre os relacionados do time de Hernán Crespo é a volta de Marcos Antônio, que estava ausente devido a um desconforto no músculo reto femoral da perna direita.

O zagueiro Isac, do sub-20, também integra a delegação. O jovem de 19 anos chegou a Cotia neste ano, vindo do Red Bull Bragantino, e será relacionado pela primeira vez para um jogo da equipe principal. Ele foi chamado devido às ausências de Arboleda (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Rafael Toloi (lesão na coxa esquerda), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo) e Alan Franco, que apresenta sobrecarga muscular na coxa direita e seguirá em São Paulo para trabalhos individualizados.

Por fim, meia-atacante Lucas, que participou das duas últimas partidas da equipe após se recuperar de artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito, também ficará na capital paulista para trabalhos específicos de olho na partida de domingo, contra o Palmeiras.

Na última atividade antes da viagem, o técnico Hernán Crespo comandou treinos de fundamentos técnicos, finalizações e um jogo em espaço reduzido. O embarque para Fortaleza ocorrerá à tarde, com chegada ao hotel prevista para o início da noite.

Lucas está fora do duelo (Foto: Jota Erre/AGIF)

São Paulo enfrenta momento difícil na temporada

O São Paulo atravessa uma fase complicada: são quatro jogos sem vencer e quatro partidas sem balançar as redes. Recém-eliminado da Copa Libertadores, o time agora concentra esforços apenas no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor tem como objetivo encerrar a temporada entre os seis primeiros, garantindo assim vaga para a próxima edição da Conmebol Libertadores.