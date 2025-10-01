Fortaleza ou São Paulo? Veja qual elenco é mais valorizado

O Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30, pela 26° rodada do Brasileirão 2025. Confira o levantamento do Lance! e veja quem possui o elenco mais valorizado no mercado e quais são os jogadores com maior valor de mercado em cada equipe.

O Laion, mandante da partida, possui um valor de mercado menor que o do São Paulo. Enquanto o Tricolor Paulista possui um plantel avaliado em 89,8 milhões de euros (R$ 561,6 milhões), o elenco do Fortaleza está estimado em 47,1 milhões de euros (R$ 294,5 milhões).

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Fortaleza:

Tomás Pochettino – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) Eros Mancuso – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões) Adam Bareiro – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões) Moisés – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões) Breno Lopes – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões) José Herrera – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões) Yeison Guzmán – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) Zé Welison – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) Gastón Ávila – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões) Benjamín Kuscevic – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)

Confira os 10 jogadores mais valiosos do São Paulo:

Pablo Maia – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Marcos Antônio – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Ferreirinha – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Rodriguinho – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) Ryan Francisco – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) Nahuel Ferraresi – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Alan Franco – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões) André Silva – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) Damián Bobadilla – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) Lucas Moura – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)

O São Paulo possui o 12° elenco mais valorizado do Brasil e da América do Sul, por outro lado, o Fortaleza detém o 14° elenco mais valorizado do futebol brasileiro.