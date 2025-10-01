menu hamburguer
Fortaleza ou São Paulo? Veja qual elenco é mais valorizado

Diferença é de mais de 40 milhões de euros

01/10/2025
O Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30, pela 26° rodada do Brasileirão 2025. Confira o levantamento do Lance! e veja quem possui o elenco mais valorizado no mercado e quais são os jogadores com maior valor de mercado em cada equipe.

O Laion, mandante da partida, possui um valor de mercado menor que o do São Paulo. Enquanto o Tricolor Paulista possui um plantel avaliado em 89,8 milhões de euros (R$ 561,6 milhões), o elenco do Fortaleza está estimado em 47,1 milhões de euros (R$ 294,5 milhões).

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Fortaleza:

  1. Tomás Pochettino – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  2. Eros Mancuso – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)
  3. Adam Bareiro – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)
  4. Moisés – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
  5. Breno Lopes – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
  6. José Herrera – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
  7. Yeison Guzmán – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
  8. Zé Welison – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
  9. Gastón Ávila – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
  10. Benjamín Kuscevic – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)

Confira os 10 jogadores mais valiosos do São Paulo:

  1. Pablo Maia – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  2. Marcos Antônio – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  3. Ferreirinha – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  4. Rodriguinho – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  5. Ryan Francisco – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  6. Nahuel Ferraresi – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  7. Alan Franco – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)
  8. André Silva – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  9. Damián Bobadilla – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  10. Lucas Moura – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)
Partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
O São Paulo possui o 12° elenco mais valorizado do Brasil e da América do Sul, por outro lado, o Fortaleza detém o 14° elenco mais valorizado do futebol brasileiro.

