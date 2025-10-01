Fortaleza ou São Paulo? Veja qual elenco é mais valorizado
Diferença é de mais de 40 milhões de euros
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30, pela 26° rodada do Brasileirão 2025. Confira o levantamento do Lance! e veja quem possui o elenco mais valorizado no mercado e quais são os jogadores com maior valor de mercado em cada equipe.
Mudanças no calendário da CBF alteram faturamento dos clubes com premiações
Lance! Biz
Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se manifesta sobre mudanças no calendário da CBF
Palmeiras
Mudança da CBF sobre Copa do Brasil choca torcedores: ‘Nunca mais’
Fora de Campo
O Laion, mandante da partida, possui um valor de mercado menor que o do São Paulo. Enquanto o Tricolor Paulista possui um plantel avaliado em 89,8 milhões de euros (R$ 561,6 milhões), o elenco do Fortaleza está estimado em 47,1 milhões de euros (R$ 294,5 milhões).
Confira os 10 jogadores mais valiosos do Fortaleza:
- Tomás Pochettino – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Eros Mancuso – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)
- Adam Bareiro – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)
- Moisés – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
- Breno Lopes – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
- José Herrera – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
- Yeison Guzmán – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
- Zé Welison – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
- Gastón Ávila – 2,5 milhões de euros (R$ 15,75 milhões)
- Benjamín Kuscevic – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
Confira os 10 jogadores mais valiosos do São Paulo:
- Pablo Maia – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Marcos Antônio – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Ferreirinha – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Rodriguinho – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Ryan Francisco – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Nahuel Ferraresi – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Alan Franco – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)
- André Silva – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Damián Bobadilla – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Lucas Moura – 3,5 milhões de euros (R$ 22,05 milhões)
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O São Paulo possui o 12° elenco mais valorizado do Brasil e da América do Sul, por outro lado, o Fortaleza detém o 14° elenco mais valorizado do futebol brasileiro.
- Matéria
- Mais Notícias