O que o São Paulo pensa sobre o novo calendário do futebol brasileiro?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º) mudanças no calendário do futebol brasileiro, incluindo datas de início e término do Campeonato Brasileiro, alterações na Copa do Brasil e no número de jogos dos Estaduais. As mudanças têm impacto direto na programação do São Paulo.

As medidas, que passam a valer a partir do próximo ano e têm previsão de se manter até 2029, buscam reduzir o impacto da grande carga de jogos. Além do calendário regular, a temporada de 2026 terá a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhuma partida oficial poderá ser disputada.

O LANCE! apurou que a visão do São Paulo é que o calendário brasileiro precisava de uma revisão para atender melhor às demandas de clubes de diferentes tamanhos. A avaliação interna é de que ajustes como a reorganização do Campeonato Brasileiro e das competições estaduais ajudam a equilibrar a rotina de jogos e possibilitam uma preparação mais adequada das equipes.

Segundo fontes do clube, é importante que o futebol brasileiro siga evoluindo em todos os aspectos, e a iniciativa da CBF é vista como um sinal do engajamento da nova administração na busca por melhorias. O São Paulo acredita que essas mudanças podem trazer mais previsibilidade e organização para toda a temporada.

Calendário do Futebol Brasileiro

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

continua após a publicidade

Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B - 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante