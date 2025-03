Vaquinha do Corinthians quita 62ª parcela do estádio; veja quanto falta

A Gaviões da Fiel anunciou que a campanha para pagar a dívida do estádio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal quitou a 62ª parcela do débito. A amortização do valor total ocorre diariamente, conforme a arrecadação do financiamento coletivo.

Na madrugada desta quinta-feira (13), a torcida organizada usou as suas redes para divulgar que a 62ª parcela quitada teve um custo de R$ 43.036,97. A arrecadação total da campanha "Doe Arena Corinthians" chegou a R$ 38.534.685,77.

A iniciativa tem como meta arrecadar R$ 700 milhões até maio, prazo limite estabelecido pelo banco estatal. Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 661.465.314,23. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Campanha visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal (Foto: José Manoel Idalgo)

