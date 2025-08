Ex-Coritiba e Londrina anuncia aposentadoria aos 37 anos

Ex-Coritiba e Londrina, o zagueiro Dirceu anunciou a aposentadoria na noite de segunda-feira (4). Aos 37 anos, o jogador se despediu da carreira dentro de campo nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dirceu fez sua última temporada em dois times do Paraná. Ele disputou a primeira divisão pelo São Joseense, que chegou nas quartas de final, e depois jogou no Patriotas, eliminado na mesma fase da Segundona estadual.

O último jogo do zagueiro aconteceu em 21 de junho, na partida diante do Nacional, que acabou empatada em 1 a 1, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

continua após a publicidade

Carreira de Dirceu

Dirceu ficou no Coritiba de 2008 a 2013. Foto: Divulgação/Coritiba

Natural de Ibaiti, no interior do Paraná, Dirceu chegou na base do Coritiba, aos 10 anos, em 1998, e estreou profissionalmente em 2008, com 20 anos. O defensor teve pouco espaço e fez apenas 20 jogos, mas esteve no elenco campeão paranaense de 2008 e 2010, além do título da Série B, também em 2010.

Depois, o zagueiro passou por empréstimos ao Botafogo-SP, Avaí, América-MG, Nova Iguaçu, Londrina e Avaí. O contrato com o Coxa se encerrou em 2013.

continua após a publicidade

Entre 2014 e 2019, Dirceu voltou a jogar pelo Londrina e conquistou o estadual em 2014, o acesso à Série C no mesmo ano e a Primeira Liga em 2017. Com 150 jogos, o zagueiro é apelido de "xerife" e considerado ídolo do Tubarão.

Nesse período, ele também atuou no Figueirense e no exterior pelo Marítimo e Vilafranquense, de Portugal, e Ratchaburi, da Tailândia. De volta ao futebol brasileiro, o defensor jogou no Boa Esporte, São Bento, Paraná Clube, Operário-PR, Caxias, São Joseense e Patriotas.

Veja a mensagem de aposentadoria de Dirceu

"Obrigado, Futebol!

Chegou um grande dia: o dia de anunciar que irei me aposentar dos gramados como jogador de futebol.

Gratidão é o sentimento que me define neste momento, a Deus, por ter me guiado até aqui; à minha família, por estar comigo em todos os momentos; e a tudo que vivi nesses mais de 30 anos dedicados ao futebol, sendo 20 deles como atleta profissional.

Poder ter representado camisas de grandes times, pisado em grandes palcos do cenário nacional e internacional, e enfrentado atletas do mais alto nível mundial só me faz olhar para trás com orgulho dessa linda história.

Ter o respaldo da minha esposa e da minha filha foi extremamente importante para essa decisão.

Deixo aqui meu agradecimento a todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa trajetória em cada clube por onde passei.

Hoje, encerro um ciclo e inicio um novo capítulo.

MUITO OBRIGADO, FUTEBOL!".