Santos recebe visita ilustre de ex-jogador que fez hat-trick no São Paulo em 2017

Antes do clássico entre Santos e São Paulo, marcado para este domingo (21), o Peixe recebeu uma visita especial. O colombiano Jonathan Copete, segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 26 gols, esteve na Vila Belmiro na manhã desta sexta-feira (19).

Copete é constantemente lembrado pela atuação histórica contra o Tricolor em 2017, quando marcou um hat-trick e comandou a vitória santista por 3 a 2 — feito ainda mais marcante porque, à época, o atacante atuou mesmo após sofrer queimaduras no corpo antes da partida.

Agora ex-jogador, o colombiano voltou ao estádio para rever amigos, visitar antigos companheiros e acompanhar o treinamento comandado por Juan Pablo Vojvoda.

— A expectativa para um clássico é sempre muito alta. É bom voltar a um lugar onde fui muito feliz, as lembranças são muito boas. Estou contente por reencontrar alguns companheiros que ainda estão aqui e poder passar uma energia positiva para que realizem o melhor trabalho no dia do jogo. O Santos, para mim, é muito marcante. Estou muito feliz de estar aqui — declarou Copete.

Copete mostra ferimento na barriga após marcar três gols contra o São Paulo, em 2017. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Jonathan Copete chegou ao Santos em 2011 e, durante seu período no clube, chegou a ocupar o posto de maior artilheiro estrangeiro, posição posteriormente superada pelo uruguaio Carlos Sánchez, em julho de 2021.

O atacante acumulou 26 gols em 145 jogos pelo Peixe e deixou o clube em 2016, agradecendo a convivência com os companheiros e o tempo vivido no Alvinegro.

— Foi uma vida dentro deste clube, que hoje posso dizer que amo. Jogar cinco anos no maior do mundo foi uma honra e vou levar muitas coisas positivas daqui para minha vida. Infelizmente não consegui ganhar um título, mas sempre fiz tudo que podia com essa camisa. É gratificante poder sair dessa maneira. Nem todos os jogadores conseguem deixar um clube com um ambiente tão bom. Estou saindo pela porta da frente e, para mim, isso é muito importante — declarou Copete na despedida.

O Santos enfrenta o São Paulo no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei e também nas bilheterias do estádio.

A grande dúvida para o clássico é a presença de Neymar, que aguarda o resultado de exames médicos para confirmar se teve ou não lesão. O camisa 10 não participou do treino desta sexta-feira (19).

A boa notícia para o técnico Juan Pablo Vojvoda é o retorno de Rollheiser, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Maiores artilheiros estrangeiros do Santos:

1.Carlos Sánchez (URU, 2018 a 2021), com 32 gols

2.Jonathan Copete (COL, 2016 a 2021), com 26 gols

3.Yeferson Soteldo (VEN, 2019 a 2021), com 21 gols

4.Echevarrieta (ARG, 1942 e 1943), com 20 gols

5.Maurício Molina (COL, 2008 e 2009), com 17 gols

6.Molina (ARG, 1940), com 13 gols

7.Miralles (ARG, 2012 e 2013), com 12 gols

8.Mendoza (COL, 2023), com 10 gols

9.Derlis González (PAR, 2018 a 2020), com 9 gols

10.Julio Furch (ARG, 2023 até julho de 2025), com 9 gols

