Torcida do Santos no Couto Pereira







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 22:13 • Curitiba

Enquanto a bola rola em jogo que pode marcar o retorno do Santos à Série A do Brasileirão, centenas de torcedores do Peixe não acompanharam parte do primeiro tempo. O grupo ficou aguardando a liberação da Polícia Militar do Paraná para entrar no Estádio Couto Pereira, onde o alvinegro duela com o Coritiba.

A PM barrou a entrada de parte dos torcedores e imagens que circulam nas redes sociais mostram abordagens de oficiais em ônibus com torcedores dos Santos. A demora para a liberação dos santistas se deu após troca de ameaças entre as organizadas de Santos e Coritiba horas antes do confronto pela Série B.

Torcida organizada do Santos acaba de chegar. Fila grande do lado de fora do Couto Pereira. pic.twitter.com/uphz7ZGH2D — Guto Marchiori (@GutoMarchiori) November 12, 2024

Segundo informações na transmissão do canal Sportv, uma caravana com 17 ônibus ficou retida nas imediações do estádio na capital paranaense. Até os 20 minutos do primeiro tempo, os torcedores não haviam conseguido entrar no local da partida.

No intervalo, também houve confusão das organizadas de Coritiba e Santos com a Polícia Militar nas arquibancadas, tanto no setor mandante como no setor visitante do Couto Pereira. Imagens registraram correria. Bombas foram estouradas antes do começo da segunda etapa.

De acordo com a transmissão, integrantes da diretoria santista também temiam pela segurança nos camarotes do estádio. Segundo o Santos, havia pouco policiamento nos arredores do setor. Além disso, há um temor de confrontos fora do estádio, após o apito final, já que a sede oficial da organizada alviverde fica nas imediações do Couto Pereira.