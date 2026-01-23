Alvo do Coritiba, Tiquinho Soares não está nos planos de Vojvoda no Santos
Jogador tem contrato com o clube até o fim 2027
O atacante Tiquinho Soares não deve mais vestir a camisa do Santos. O jogador ainda não estreou no Campeonato Paulista, pois se recupera de um edema muscular na panturrilha esquerda.
Além disso, ele perdeu a camisa 9 para Gabriel Barbosa, anunciado como o segundo reforço do clube para a temporada. Desde o fim do ano passado, Tiquinho é alvo do Coritiba.
Na temporada passada, o atacante disputou 40 partidas pelo Peixe, marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências.
Internamente, o jogador entende que teria poucas oportunidades sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Diante desse cenário, atleta e clube já se reuniram e devem encaminhar a rescisão contratual nos próximos dias. Atualmente, Tiquinho tem vínculo com o Santos até dezembro do ano que vem.
O centroavante possui o segundo maior salário do elenco santista, próximo de R$ 1,5 milhão mensais, atrás apenas de Neymar. O Coritiba já sinalizou que só avançaria em uma negociação caso o Santos arcasse com a maior parte dos vencimentos do atleta.
Mesmo com espaço reduzido, Tiquinho foi o terceiro jogador do atual elenco com mais participações diretas em gols na última temporada. Apenas Neymar, com 14, e Guilherme, com 11, apresentaram números superiores. O desempenho chamou a atenção do Coritiba, que insiste na contratação. Fluminense e Botafogo também fizeram sondagens.
O atacante perdeu espaço após a chegada de Vojvoda, que passou a alternar opções como Lautaro Díaz, Thaciano e Robinho Júnior no setor ofensivo, além de contar com Neymar. Jovens das categorias de base que disputaram a Copinha deste ano também vêm sendo testados, casos de Mateus Xavier e Pedro Assis.
Tiquinho iniciou a carreira no América-RN, em 2010, mas ganhou projeção internacional atuando pelo Porto, especialmente na temporada 2016/17. Pelo clube português, o atacante disputou 140 partidas, marcou 64 gols e distribuiu 12 assistências. Ídolo dos Dragões, também conquistou duas edições da Liga Portuguesa e uma Taça de Portugal.
O melhor momento individual da carreira aconteceu em 2023, quando defendeu o Botafogo e registrou 29 gols e sete assistências ao longo da temporada.
