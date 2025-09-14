Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Atlético-MG

O Santos divulgou na manhã deste domingo (14) a lista de relacionados para o duelo contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno, o Peixe venceu o Galo por 2 a 0, na Vila Belmiro, sob o comando do então técnico interino César Sampaio, hoje coordenador técnico do clube. Ele substituía Pedro Caixinha, contratado no início da temporada. Os gols foram marcados por Zé Ivaldo e Barreal.

Aquela partida também ficou marcada pela segunda lesão de Neymar na coxa esquerda, que o obrigou a deixar o gramado da Vila Belmiro chorando. O atacante acabou sendo desfalque nas cinco rodadas seguintes.

O camisa 10 está confirmado para o jogo e deve ser titular, apesar de já ter manifestado incômodo em atuar em gramados sintéticos.

Recentemente, o capitão santista 10 sofreu um leve edema no músculo adutor após a partida contra o Vasco, mas atuou normalmente no empate sem gols diante do Fluminense, em 31 de agosto, último compromisso do Peixe no Brasileirão.

Dos quatro reforços anunciados, três estão entre os relacionados: o zagueiro argentino Adonis Frías, ex-León (México), o atacante argentino Lautaro Díaz, que defendeu o Cruzeiro, e o meia Victor Hugo, contratado junto ao Flamengo. Já o zagueiro paraguaio Alexis Duarte ainda não foi regularizado no BID da CBF.

Quem também está à disposição é o zagueiro João Basso, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, que assumiu a equipe há duas semanas, realizou diversos testes durante os treinos e fará sua estreia oficial fora de casa, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Santos ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos — mesma pontuação do Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Leão da Barra já entrou em campo nesta rodada e perdeu para o Fortaleza por 2 a 0.

O Juventude é o único adversário direto que ainda pode ultrapassar o Peixe na tabela. O time de Caxias do Sul recebe o Flamengo neste domingo, também às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi.

Desfalques:

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, terá três desfalques para o duelo contra o Atlético-MG. O atacante Rollheiser está suspenso.

O meia Gabriel Bontempo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita após a partida contra o Fluminense. Os exames apontaram ausência de ruptura significativa, mas revelaram um edema mais acentuado. O Menino da Vila está em tratamento há nove dias e a previsão de retorno é entre 14 e 20 dias.

Já o meia Willian Arão, que chegou recentemente ao clube, apresentou lesão no músculo sóleo da panturrilha nos primeiros treinos com a equipe. Ele chegou a se recuperar, foi titular na vitória sobre o Flamengo e esteve relacionado no jogo seguinte, contra o Mirassol. No entanto, voltou a sentir desconforto nos treinos, e novos exames confirmaram a persistência do edema.

O coordenador médico do Santos, Rodrigo Zogaib, explicou nesta semana a situação do volante recém-contratado.

— Essa lesão, embora pequena, é relevante por envolver um músculo essencial para a movimentação. Além disso, Arão não possuía histórico prévio de lesões musculares, o que exigiu cuidado especial no processo de recuperação. Diante disso, foi estabelecido um planejamento mais cauteloso, com base em análises e orientações médicas. Atualmente, Arão apresenta boa evolução, com tratamento e treinamento contínuos, já em fase final de recuperação. A expectativa é que ele esteja em breve à disposição do treinador — afirmou o médico.

Confira a lista de relacionados: